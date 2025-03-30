AYM Başkanı Özkaya: Milli birlik ve beraberliğimiz daha da güçlensin

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, tüm vatandaşların bayramını tebrik etti.

Ramazan ayının bereketini ve manevi huzurunu geride bırakıp, birlik ve hoşgörünün en güçlü şekilde yaşandığı bayrama kavuşmanın sevincini paylaştıklarını belirten Özkaya, bayramların dayanışma ve paylaşma ruhunun en güzel şekilde yaşandığı özel günler olduğunu vurguladı.

Barış ve Esenlik Getirsin

Özkaya, mesajında milli ve manevi duyguların en derinden hissedildiği bayramların, ortak değerler etrafında kenetlenmenin en güçlü ifadesi olduğunu belirterek,

Aziz milletimizin Ramazan Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, bu müstesna günlerin milli birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini, ülkemize, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa barış ve esenlik getirmesini diliyorum. Bayramımız mübarek olsun

ifadelerini kullandı.