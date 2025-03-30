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2 ilde feci kaza: 6 ölü, 12 yaralı

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde, sürücülerin kimliği belirlenemeyen 4 araç zincirleme kaza yaptı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı. Jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine ulaştı. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ise iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Mart 2025 20:20, Son Güncelleme : 30 Mart 2025 21:27
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Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında maalesef 2 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi de yaralandı. Alınan bilgilere göre, Harun S. kontrolündeki 45 ACL 104, Tuncay K. yönetimindeki 45 YB 3998, Ruşen Talha Ç. idaresindeki 45 AOV 314 ve Osman G. idaresindeki 45 EL 993 plakalı otomobiller, Savaştepe-Soma kara yolunun Karaçam Mahallesi mevkiinde çarpıştı.

Kazada Hayatını Kaybedenler ve Yaralılar

Kazada, Ruşen Talha Ç'nin kontrolündeki araçta bulunan Güllü Ç. (50) olay yerinde yaşamını yitirdi. Aynı araçtaki Esma S. de kaldırıldığı Savaştepe Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sağlık ekiplerince Soma ve Savaştepe Devlet Hastanelerine kaldırılan 9 yaralının tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Yolun Trafiğe Açılması

Kazanın ardından kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Bu üzücü olay, sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini bir kez daha hatırlattı.

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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen trafik kazası, maalesef 4 kişinin hayatını kaybetmesine ve 2 kişinin yaralanmasına neden oldu. Kaza, Uğurlu Mahallesi yakınlarında, saat 15.30 sıralarında gerçekleşti. 48 ABH 925 plakalı otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bir direğe, ardından da 48 GD 858 plakalı başka bir otomobile çarptı.

Olay Yerine Müdahale

Kaza ihbarının alınmasıyla birlikte sağlık, itfaiye ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan bir kişiyi uzun uğraşlar sonucu çıkarmayı başardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda İbrahim Köseoğlu (22), Bilal Karadağ (24) ve Tolga Ülker'in (21) kaza yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Yaralılar ve Müdahaleler

Kazada yaralanan Münire Cebe (38), Barış Çil ve Ramazan Işıklı ise yapılan ilk müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ancak ne yazık ki, Münire Cebe, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi.Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. Olayın nedenleri ve sorumluları hakkında detaylı bilgi edinilmesi için çalışmalar sürdürülüyor.

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