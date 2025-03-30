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'Belediyeleri ahtapot gibi saran suç örgütü deşifre olacaktır'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti teşkilatlarına Ramazan Bayramı dolayısıyla video mesaj gönderdi. Erdoğan, "Belediyeleri ahtapot gibi saran suç örgütü deşifre olacaktır. Sokak terörü, soygunu perdeleme çabası" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Mart 2025 18:14, Son Güncelleme : 30 Mart 2025 18:51
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'Belediyeleri ahtapot gibi saran suç örgütü deşifre olacaktır'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İl Teşkilatlarına bir video mesaj göndererek partililerin Ramazan Bayramı'nı kutladı. İBB'ye yönelik soruşturma hakkında açıklamalarda bulunan Erdoğan,

Soruşturma ilerledikçe ve derinleştikçe belediyeleri ahtapot gibi saran suç örgütünün kollarının nerelere uzandığı elbette deşifre olacaktır
diye konuştu. Erdoğan, Ramazanın son 10 gününde yaşanan olaylar ve sokak terörü ise soygunu perdeleme çabasından başka hiçbir şey değildir

dedi.AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak kendi gündemlerine odaklanacaklarını belirten Erdoğan, Türkiye'yi hedefleriyle bir an önce buluşturmak için canla başla çalışıyoruz, çalışacağız. Bizi kendi bataklıklarına çekmek isteyenlerin tuzaklarına düşmeyecek ana muhalefetin parti içi kavgalarına hiçbir şartla taraf olmayacağız ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Açıklamalarından Satır Başları

  • Geçen sene 8 Aralık'ta Suriye'den 14 yıl sonra büyük bir müjde aldık. Bir milyon insanın hayatına mal olan, birçok tarihi şehrin yıkılmasına, insanın zarar görmesine sebep olan Suriye'deki zulüm hamdolsun son buldu.
  • Suriye halkı 61 yıllık Baas diktatörlüğünü yıkarak muazzez zafere imza attı. Suriye'nin önünde açılan yeni yolun hayırlara vesile olacağına inanıyoruz.
  • Terör kendisini feshedip silahlarını teslim etmesiyle birlikte Türkiye 40 yıldır ayağına vurulan bir prangadan daha inşallah kurtulmuş olacak.
  • Silahın baskısı devre dışı kalınca sivil siyasetin sorun çözme kapasitesi artacak. Bunun da kazananı demokrasimiz ve 85 milyonun bütün fertleri olacaktır.


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