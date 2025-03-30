Kılıçdaroğlu Cezaevi'nde tutuklu bulunan İmamoğlu'nu ziyaret etti

2 ilde feci kaza: 6 ölü, 12 yaralı
2 ilde feci kaza: 6 ölü, 12 yaralı
Yerlikaya, CHP'nin aldığı boykot kararına tepki gösterdi
Yerlikaya, CHP'nin aldığı boykot kararına tepki gösterdi
'Eyvah ben bir ChatGPT bağımlısıyım'
'Eyvah ben bir ChatGPT bağımlısıyım'
40 yıl hatırı olan kahvenin fiyatı 8 yılda ne kadar arttı?
40 yıl hatırı olan kahvenin fiyatı 8 yılda ne kadar arttı?
'Belediyeleri ahtapot gibi saran suç örgütü deşifre olacaktır'
'Belediyeleri ahtapot gibi saran suç örgütü deşifre olacaktır'
Meteoroloji'den Güneydoğu Anadolu için sağanak uyarısı
Meteoroloji'den Güneydoğu Anadolu için sağanak uyarısı
Bayramın ilk günü radar cezalarında rekor
Bayramın ilk günü radar cezalarında rekor
Harvard Siyonizm'e teslim oldu: Prof. Dr. Kafadar görevden alındı
Harvard Siyonizm'e teslim oldu: Prof. Dr. Kafadar görevden alındı
İmamoğlu eylemlerine ikinci iddianame de hazır
İmamoğlu eylemlerine ikinci iddianame de hazır
Turistik Diyarbakır Ekspresi 11 Nisan'da yola çıkıyor
Turistik Diyarbakır Ekspresi 11 Nisan'da yola çıkıyor
Bakan Yerlikaya açıkladı: İşte Arife gününün kaza bilançosu
Bakan Yerlikaya açıkladı: İşte Arife gününün kaza bilançosu
Türkler Yurtdışında En Çok Konutu Nereden Alıyor?
Türkler Yurtdışında En Çok Konutu Nereden Alıyor?
Yeni 'Yatırım Teşvik Sistemi'nin Detayları Belli Oldu
Yeni 'Yatırım Teşvik Sistemi'nin Detayları Belli Oldu
Yargıtay, Mesajla Rahatsız Etme Cezasını Onadı
Yargıtay, Mesajla Rahatsız Etme Cezasını Onadı
Emekli İkramiyesi Fark Ödemeleri Ne Zaman?
Emekli İkramiyesi Fark Ödemeleri Ne Zaman?
Bayramda Otoyollar ve Köprüler Ücretsiz Olacak
Bayramda Otoyollar ve Köprüler Ücretsiz Olacak
Doğum Yardımı Ödeneği 108 Kat Artıyor
Doğum Yardımı Ödeneği 108 Kat Artıyor
Konut Fiyatlarını Düşürecek Adım: EİDS Sistemi Geliyor
Konut Fiyatlarını Düşürecek Adım: EİDS Sistemi Geliyor
Bakan Tekin Yanıtladı: Liseler 3 Yıla Düşecek Mi?
Bakan Tekin Yanıtladı: Liseler 3 Yıla Düşecek Mi?
Erdoğan'dan bayram mesajında 'Terörsüz Türkiye' vurgusu
Erdoğan'dan bayram mesajında 'Terörsüz Türkiye' vurgusu
Özel'in boykot listesindeki kafeye saldırı: 4 gözaltı
Özel'in boykot listesindeki kafeye saldırı: 4 gözaltı
CHP'nin Maltepe mitingine kaç kişi katıldı? Emniyet'ten açıklama
CHP'nin Maltepe mitingine kaç kişi katıldı? Emniyet'ten açıklama
Hastanede Rüşvet Skandalı! İdrar Testini Değiştirdiler: 1 Memur Tutuklandı
Hastanede Rüşvet Skandalı! İdrar Testini Değiştirdiler: 1 Memur Tutuklandı
Bayramda 11 bin 400 Acil Sağlık Hizmetleri Personeli Görev Yapacak
Bayramda 11 bin 400 Acil Sağlık Hizmetleri Personeli Görev Yapacak
Ankara'nın Barajları Alarm Veriyor: 6 Aylık Su Kaldı!
Ankara'nın Barajları Alarm Veriyor: 6 Aylık Su Kaldı!
MSB: TCG Kemalreis Gemisinde 1 Asker Şehit Oldu
MSB: TCG Kemalreis Gemisinde 1 Asker Şehit Oldu
Bayramda Baklavanın Tadı Kaçtı!
Bayramda Baklavanın Tadı Kaçtı!
Mehmet Şimşek'ten Özgür Özel'in iddialarına yanıt
Mehmet Şimşek'ten Özgür Özel'in iddialarına yanıt
Ankara'da Şehitliklerde Arife Günü Yoğunluğu
Ankara'da Şehitliklerde Arife Günü Yoğunluğu
Son 2 Yılda Bayram Tatillerinde 744 Can Kaybı
Son 2 Yılda Bayram Tatillerinde 744 Can Kaybı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Kılıçdaroğlu Cezaevi'nde tutuklu bulunan İmamoğlu'nu ziyaret etti

Kemal Kılıçdaroğlu, yolsuzluk soruşturması nedeniyle tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret etti ve açıklamalarda bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Mart 2025 18:25, Son Güncelleme : 30 Mart 2025 18:26
Yazdır
Kılıçdaroğlu Cezaevi'nde tutuklu bulunan İmamoğlu'nu ziyaret etti

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yolsuzluk soruşturması kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu tutuklu bulunduğu cezaevinde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan İmamoğlu'nu Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı. Herkese aileleriyle birlikte güzel bir bayram geçirmelerini dileyen Kılıçdaroğlu, bayramın birinci gününde cezaevinde bulunan CHP'li dostları ve belediye başkanlarıyla görüştüğünü kaydetti.

Kılıçdaroğlu'nun Cezaevi Ziyaretleri

Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Can Atalay, Osman Kavala, Şükrü Genç, Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat Bey'le görüştüm. Mehmet Murat Çalık ve Sayın Ümit Özdağ ile görüştüm." diye konuştu.

Özdağ ile Görüşme Detayları

Özdağ'la görüşmesine ilişkin ise Kemal Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Genel başkanın, kendisinin durumunu sorduğumda, bir yazısı şu anda savcılığın önünde bekliyor ve bu yazının bir an önce mahkemeye sunulması gerekiyor. Sunulduğu takdirde de kendisinin en azından bugün içinde bulunduğu tablonun dışına çıkabileceği, yani hapisten çıkabileceği yönündeki bir düşüncesini ifade etti. Onu da ben dillendireceğimi kendisine söz verdim."

Umutsuzluğa kapılma haklarının bulunmadığını, kendilerinin gelecek güzel günleri inşa etmek üzere yola çıkan kişiler olduklarını belirten Kılıçdaroğlu, gelecek güzel günleri çocuklar, Türkiye ve bölge için de hazırlamak zorunda olduklarını sözlerine ekledi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber