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40 yıl hatırı olan kahvenin fiyatı 8 yılda ne kadar arttı?

Küresel iklim değişiklikleri ve enflasyon, bayramlarda ikram edilen kahve fiyatlarını artırdı. Pandemi dönemi ve küresel etkilerle Türk kahvesi fiyatları 2018'den bu yana dikkat çekici bir artış gösteriyor.

Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 30 Mart 2025 18:28, Son Güncelleme : 30 Mart 2025 18:31
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40 yıl hatırı olan kahvenin fiyatı 8 yılda ne kadar arttı?

Bayramda tatlının yanında kahve olmazsa olmaz ikramlardandır. Son yıllarda, gerek küresel iklim değişiklikleri gerekse yurt içinde enflasyonla birlikte kahve fiyatlarında artış görülüyor. Ramazan Bayramı dönemlerinde 2018'den bu yana Türk kahvesinin fiyatlarındaki değişim de dikkat çeken bir yükseliş gösteriyor.

Kahve Tüketimi ve Fiyat Artışları

Bayramlarda tatlı ve kahve tüketimi artıyor. En önemli ikramlardan olan kahve, tatlıyı reddeden olsa da misafirlere mutlaka sunuluyor.

Küresel Kahve Fiyatlarındaki Yükseliş

Özellikle pandemi döneminde hem tedarik hem de iklim değişiminin etkileriyle önemli yükselişlerin görüldüğü küresel kahve fiyatlarının 2018'den bu yana seyrine bakıldığında, yılbaşında 110 dolar seviyesinde olan vadeli Arabica kahvenin güncel fiyatı 379,60 dolar olarak görülüyor.Dünyada pandeminin başladığı Şubat 2020'nin başından bu yana yükseliş yaklaşık yüzde 209 oranında oluyor. 2025 yılı başından bu yana kahve fiyatları son haftalarda gerilese de yüzde 19 oranında yükseldi.

Türkiye'de Kahve Fiyatları

Türkiye'de, 2018'den bu yana yükselen enflasyon, 2021 sonrası hızlanırken, küresel kahve fiyatlarının yükselişi de eklenince dikkat çeken bir artış yaşandı.

  • 2018 yılı Ramazan Bayramı için kahve alan bir tüketici; zincir marketlerde çok satılan markalardan birinin 100 gramlık bir paketini yaklaşık 2,73 TL'ye alırken, 2025 yılında ikram etmek için aynı kahveyi yüzde 1551 oranında artışla 45 TL'ye alıyor.
  • 8 yılda asgari ücret yüzde 1279 oranında artarken, bayramda sadece kahve ikram etmek isteyen bir asgari ücretli 8 yıl önce 588 paket kahve alabilirken, 2025'te 491 paket kahve alabiliyor.

40 yıl hatırı olan kahve, Türk mutfağı için vazgeçilmez bir lezzet ve bayramların önemli ikramı olarak yerini koruyor.

Şeyda Uyanık

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