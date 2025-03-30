Bakan Kurum'dan "Uluslararası Sıfır Atık Günü" paylaşımı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'nde "Moda ve Tekstilde Sıfır Atığa Doğru" temalı bir klip paylaştı. Bu özel gün, çevre bilincini artırmak ve sürdürülebilir moda çözümlerine dikkat çekmek amacıyla önem taşımaktadır. Bakan Kurum mesajında, "Atmak yerine iyileştirebiliriz. Toprağın en saf armağanı olan pamuğun iplikten kumaşa, kumaştan bir gömleğe ulaşan hikayesini devam ettirmek hepimizin elinde." ifadelerine yer verdi. Bu, doğanın sunduğu kaynakları daha verimli kullanmamız gerektiğini vurguluyor.

Tüketimi Azaltma ve Dönüşümü Artırma Çabaları

Bu yıl 30 Mart #UluslararasıSıfırAtıkGünü'nde, "Moda ve Tekstilde Sıfır Atığa Doğru" temasıyla doğa dostu çözümleri hatırlatıyoruz. Ebru sanatının icra edildiği filmde pamuğun ipliğe, iplikten kumaşa, kumaştan da bir gömleğe dönüşen hikayesi anlatıldı. Filmde sürdürülebilir tekstil anlayışıyla geri dönüşüme dikkat çekildi. Sıfır Atık mesajı şu şekilde tamamlandı:

Atmak yerine iyileştirebiliriz.



Toprağın en saf armağanı olan pamuğun iplikten kumaşa, kumaştan bir gömleğe ulaşan hikayesini devam ettirmek hepimizin elinde.



Tüketimi azaltıp, dönüşümü çoğaltmak için bu yıl 30 Mart #UluslararasıSıfırAtıkGünü'nde, "Moda ve Tekstilde Sıfır. pic.twitter.com/xPcEqeHhwj Murat KURUM (@murat_kurum) March 30, 2025

Renkler dağılır, desenler silinir. Ama yok olmak için değil, yeniden doğmak için. Ve pamuk, geldiği yere, toprağın kalbine dönmeye hazırlanır. Bu bir son değil, yeni bir başlangıcın eşiğidir. Böylece, doğa hiç durmadan kendi döngüsünü yaşamaya devam eder.

Bu mesaj, doğanın sürekli yenilenen döngüsüne dikkat çekiyor ve insanları daha bilinçli tüketim yapmaya teşvik ediyor. Sürdürülebilir moda ve tekstil sektörü için atılan bu adımlar, çevreye duyarlı bireyler yetiştirmeyi amaçlıyor.