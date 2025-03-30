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Hayvan otlatırken yıldırım isabet eden çoban öldü

Mardin Kızıltepe'de hayvan otlatan Vedat Çakıl, yıldırım isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi. Olay yerinde yapılan kontrollerle ölüm tespit edildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 30 Mart 2025 20:08, Son Güncelleme : 30 Mart 2025 20:10
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Hayvan otlatırken yıldırım isabet eden çoban öldü

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşanan üzücü bir olayda, hayvan otlatan Vedat Çakıl (27), yıldırım isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi. Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi kırsalındaki Çadırlı Mahallesi'nde meydana geldi.

Olayın Detayları

Sağanak yağışla birlikte kentin farklı bölgelerine düşen yıldırımlardan biri, maalesef hayvan otlatan Vedat Çakıl'a isabet etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, Çakıl'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Çakıl'ın Ailesi ve Cenaze İşlemleri

Evli ve 3 çocuk babası olan Vedat Çakıl'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Kızıltepe Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.Bu tür doğal afetlerin beklenmedik sonuçlar doğurabileceğini unutmamak gerekiyor. Özellikle açık alanlarda ve kırsal bölgelerde bulunan kişilerin dikkatli olması büyük önem taşıyor.

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