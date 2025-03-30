Unutulmaya yüz tutmuş gelenek: Tuz hakkı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin her gün binlerce vatandaşı iftar sofralarında bir araya getirdiği etkinlikler, eski Ramazanların ruhunu yeniden canlandırıyor. Bu etkinlikler, Ramazan ayının unutulmaya yüz tutmuş geleneklerinden biri olan Tuz hakkı geleneğini yaşatmak amacıyla düzenleniyor.

Tuz Hakkı Geleneği ve Anlamı

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın organize ettiği bu anlamlı etkinlikte, babalar çocuklarıyla birlikte anneleri için özel mumlar yaparak tuz hakkı geleneğini canlandırdı. Sevgiyle hazırlanan bu hediyeler, Ramazan boyunca ailesi için mutfakta emek veren annelere takdim edildi. Etkinlikte, tuz hakkı geleneğinin anlamı anlatılırken aile bağlarını güçlendiren bu jest, duygusal anlara da sahne oldu.

Ailelerin Memnuniyeti

Etkinliğe katılan aileler, tuz hakkı geleneğini birlikte deneyimlemekten büyük memnuniyet duyduklarını belirttiler. Bu tür etkinlikler, hem aileleri bir araya getiriyor hem de eski geleneklerin yaşatılmasına katkı sağlıyor.