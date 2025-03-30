Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın sosyal medya paylaşımına sert bir tepki gösterdi. Bu tepki, Türkiye ve İsrail arasındaki diplomatik ilişkilerde tansiyonu yükselten bir unsur oldu.

Dışişleri Bakanlığı'nın Açıklaması

"Netanyahu hükümetinin Dışişleri Bakanı tarafından yapılan küstahça açıklamayı reddediyoruz." ifadeleriyle başlayan açıklamada, söz konusu iddiaların, İsrail hükümetinin işlediği suçları örtbas etme çabasının bir parçası olduğu vurgulandı. Bu tür tutumların, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırımı hızlandıracağı ve bölgedeki diğer ülkeleri istikrarsızlaştırmayı amaçlayan faaliyetlerini artıracağı endişesini derinleştirdiği belirtildi.

Türkiye'nin Kararlılığı

Açıklamada ayrıca, İsrailli yetkililerin propaganda faaliyetlerinin, Türkiye'nin hakikati en açık biçimde dile getirme kararlılığını asla sarsamayacağı ifade edildi. Türkiye'nin, İsrail'in hedef aldığı masum sivillerin yanında durmaya ve onların haklarını savunmaya devam edeceği vurgulandı.