Ufuk Akçiğit IMF'nin yeni danışma kurulunda

Prof. Dr. Ufuk Akçiğit, küresel ölçekte prestijli bir göreve getirildi. IMF Başkanı Kristalina Georgieva, kuruluş bünyesinde girişimcilik ve büyüme konusunda bir danışma kurulu oluşturulduğunu açıkladı. Bu önemli kurulda Akçiğit de yer alıyor. Akçiğit ile birlikte kurulda yer alacak diğer isimler ise şöyle:

Reema Bandar Al-Saud , Suudi Arabistan Krallığı'nın Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi

, Suudi Arabistan Krallığı'nın Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Marc Benioff , Salesforce Başkanı, CEO'su ve Kurucu Ortağı

, Salesforce Başkanı, CEO'su ve Kurucu Ortağı Ana Botin , Banco Santander İcra Kurulu Başkanı

, Banco Santander İcra Kurulu Başkanı Natarajan Chandrasekaran , Tata Group Yönetim Kurulu Başkanı

, Tata Group Yönetim Kurulu Başkanı Margherita Della Valle , Vodafone İcra Kurulu Başkanı

, Vodafone İcra Kurulu Başkanı Tony O. Elumelu , Heirs Holdings Kurucu ve Yönetim Kurulu Başkanı

, Heirs Holdings Kurucu ve Yönetim Kurulu Başkanı Robert Smith , Vista Equity Partners Kurucu, Başkan ve CEO

, Vista Equity Partners Kurucu, Başkan ve CEO Federico Sturzenegger, Arjantin Deregülasyon ve Devlet Dönüşümü Bakanı.

Danışma kurulu, yaklaşık her üç ayda bir Chatham House kuralları çerçevesinde yapılandırılmış toplantılarda bir araya gelecek. Bu görüşmeler, IMF'nin analitik gündemini ve daha yüksek verimlilik artışına elverişli makroekonomik ve mali politikaları teşvik etmeyi amaçlayan politika araştırmalarını bilgilendirecek. Ayrıca, üyeler arasında daha güçlü orta vadeli ekonomik beklentilerin desteklenmesine katkıda bulunacak.