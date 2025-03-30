Karabük'te kaza: Polis memuru hayatını kaybetti

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde meydana gelen kazada, devrilen hafif ticari araçtaki polis memuru yaşamını yitirdi, bir kişi ise yaralandı. Bu üzücü olay, trafik kazalarının ne kadar tehlikeli olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kazanın Detayları

26 yaşındaki Mehmet Eren Yılmaz yönetimindeki 06 BR 9031 plakalı hafif ticari araç, Hamzalar-Kabarmut grup yolunda kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada, sürücü Yılmaz ile yanında bulunan M.S. (30) ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri hızla sevk edildi.

Yaralıların Durumu

Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Mehmet Eren Yılmaz kurtarılamadı. Yılmaz'ın Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde polis memuru olarak görev yaptığı öğrenildi.