Yılmaz Tunç: Erdoğan'a Yönelik Sözler Kabul Edilemez

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerini eleştirdi. Bu ifadelerin "kabul edilemez" olduğunu belirten Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"İsrail Dışişleri Bakanı'nın, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadeleri tam anlamıyla küstahlıktır ve asla kabul edilemez. Sayın Cumhurbaşkanımız, 'daha adil bir dünya mümkün' diyerek, her zaman mazlumun yanında duran ve uluslararası alanda adaletin en gür sesi olan bir liderdir. Gazze'de 50 binden fazla masumu katlederek soykırım suçu işleyen, uluslararası mahkemelerce tedbir ve tutuklama kararlarına muhatap olan İsrailli yetkililerin, çirkin ifadeleriyle bu insanlık suçlarını örtbas etmeleri mümkün değildir. Bebek katili barbarlar, dökülen her damla kanın hesabını uluslararası hukuk önünde eninde sonunda verecektir. Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin yanında, zalimlerin ise karşısında dimdik durmaya devam edeceğiz."

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Tepki

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanı'nın sözlerinin kabul edilemez olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, her zaman mazlumların yanında durduğunu belirten Tunç, uluslararası alanda adaletin sesi olmaya devam edeceğini ifade etti. Ayrıca Gazze'de yaşanan insanlık suçlarına dikkat çeken Tunç, İsrailli yetkililerin bu suçları örtbas etme çabalarının sonuçsuz kalacağını belirtti.

Türkiye'nin Filistin'e Desteği

Bakan Tunç, Türkiye'nin Filistinli kardeşlerinin yanında olmayı sürdüreceğini ve zalimlere karşı dimdik duracağını ifade etti. İsrailli yetkililerin uluslararası hukuka hesap vereceğini vurgulayan Tunç, Türkiye'nin bu konuda kararlılıkla hareket edeceğini belirtti.