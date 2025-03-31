Antalya'da 3,9 büyüklüğünde deprem oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya'nın Alanya ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.

Türkiye'nin dört bir yanında korkutan depremler yaşanmaya devam ediyor.

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