Meteoroloji uyardı: Bazı illerde sağanak bekleniyor

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, söz konusu illerde beklenen hava durumunun bugün saat 15.00'e kadar süreceği tahmin ediliyor.

Belirtilen iller için ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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