Bakan Göktaş'tan Özel Sporculara Tebrik Mesajı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Finlandiya'da düzenlenen VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda birinci olan Özel Sporcular Para Atletizm Milli Takımı'nı tebrik etti. Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Özel sporcularımızdan bayram hediyesi geldi. Finlandiya'da düzenlenen VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda toplam 29 madalya kazanarak ülkemize çifte bayram yaptıran sporcularımızı tebrik ediyorum. Bu başarıda emeği geçen tüm ekibi kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Özel Sporcuların Başarısı

Özel Sporcular Para Atletizm Milli Takımı, Finlandiya'da düzenlenen şampiyonada üstün performans sergiledi. Sporcularımız, şampiyonada 12 altın, 10 gümüş ve 7 bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Bu başarı, Türkiye'yi uluslararası arenada gururlandırdı.

Sosyal Medyada Tebrik Mesajı

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sporcuları ve başarıya katkı sağlayan tüm ekibi tebrik etti. Bu mesaj, başarılarının toplumda daha geniş bir kesim tarafından tanınmasını sağladı ve destek gördü.

12 Altın Madalya

10 Gümüş Madalya

7 Bronz Madalya

Özel sporcularımızın elde ettiği bu başarılar, engelli bireylerin sporda da büyük başarılara imza atabileceklerini gösteriyor. Bu tür etkinlikler, toplumda farkındalığı artırıyor ve engelli bireylerin yeteneklerini sergilemelerine fırsat tanıyor.