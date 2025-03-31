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Türkiye'nin Yeni Teşvik Sistemiyle Kalkınma Hamlesi

Türkiye, 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi ile yeni teşvik sistemini tanıttı. Bölgesel farkları azaltarak üretim ve refah seviyesini artırmayı hedefliyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 31 Mart 2025 09:42, Son Güncelleme : 31 Mart 2025 09:43
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Türkiye'nin Yeni Teşvik Sistemiyle Kalkınma Hamlesi

Türkiye, kalkınma stratejisi çerçevesinde devreye alacağı yatırımlarla, teşvik sistemi sayesinde bölgeler arası farkları azaltmayı ve ülkenin üretim ile refah seviyesini artırmayı hedefliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklanan "2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi", Türkiye'nin sanayi politikalarına yön verecek yeni teşvik sisteminin detaylarını içeriyor. Bu sistem, yatırımları daha etkin bir şekilde yönlendirmeyi, stratejik sektörlerde rekabet avantajı sağlamayı ve bölgesel kalkınma farklarını en aza indirmeyi amaçlıyor.

Yeni Teşvik Modeli ve Öncelikli Hedefler

Geliştirilen yeni teşvik modeli, mevcut sistemin daha seçici, hedef odaklı ve konsolide hale getirilmesini öngörüyor. Teşvik kapsamının optimize edilmesi, ulusal kalkınma planlarıyla uyumlu hale getirilmesi ve yatırım ortamının daha cazip hale getirilmesi öncelikli hedefler arasında yer alıyor. Ayrıca, sanayide yeşil ve dijital dönüşümün teşvik politikalarına entegre edilmesi, sürdürülebilir kalkınma açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bölgesel Kalkınma Farkları Azaltılacak

Yeni teşvik modeli, "Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi" ve "Sektörel Teşvik Sistemi" olmak üzere iki temel bileşenden oluşacak. Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi kapsamında üç ana program yer alacak:

  • Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi
  • Yerel Kalkınma Hamlesi
  • Stratejik Hamle Programı

Bu programlar, proje bazlı yaklaşımla yürütülecek ve yerel kalkınmayı güçlendirecek yatırımlar önceliklendirilecek.

Sektörel Teşvik Sistemi

Sektörel Teşvik Sistemi ise iki ana başlıkta uygulanacak:

  • Öncelikli Yatırımlar
  • Hedef Yatırımlar

Bu model kapsamında, kritik teknolojilere yönelik projeler desteklenecek ve dışa bağımlılığı azaltacak yatırımlara öncelik verilecek. Aynı zamanda, şehirlerin kendine özgü dinamikleri dikkate alınarak, bölgeler arası gelişmişlik farklarını minimize edecek projelere öncelik tanınacak.

Stratejik Yatırımlara Hukuki Güvence Sağlanacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, küresel ekonomide rekabet gücünü artırmak ve Türkiye'yi stratejik yatırımların merkezi haline getirmek amacıyla büyük ölçekli yatırımlara yönelik hukuki güvence mekanizmalarını devreye alacak.

  1. Uluslararası yatırımcıların ilgisini artırmak için proje bazlı risk azaltma uygulamaları hayata geçirilecek.
  2. Yatırım süreçlerinin sürdürülebilirliğini tehdit eden mevzuat değişiklikleri karşısında yatırımcıya hukuki koruma sağlanacak.
  3. Büyük ölçekli yatırımlara yönelik teşvik unsurları, Proje Bazlı Teşvik Kararlarına entegre edilecek.
  4. Risk iştahı düşük yatırımcıları cesaretlendirmek için, yatırımları destekleyecek düzenlemeler uygulanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Kacır'dan Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni teşvik sisteminin her şehirde üretim kapasitesini ve refah seviyesini artıracağını belirtti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise sistemin en önemli unsurlarından birinin "Yerel Kalkınma Hamlesi" olacağını ifade etti. Bakan Kacır, şu sözleriyle yeni teşvik sisteminin kapsamını özetledi: "Yeni yatırım teşvik sistemimizi devreye alacağız. Bu sistemde her şehrimize dört başlık altında stratejik teşvikler sunacağız. Mevcut altıncı bölge teşviklerinin ötesine geçerek, çok daha kapsamlı destekler sağlayacağız."Türkiye'nin 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi ile hayata geçirilecek bu teşvik mekanizması, yerli üretimi güçlendirecek, yatırımcıları teşvik edecek ve sürdürülebilir kalkınmayı hızlandıracak yeni bir sanayi ekosistemi oluşturmayı hedefliyor.


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