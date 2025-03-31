Beşiktaş'tan derbiye dev prim

Süper Lig'de heyecanla beklenen derbisinde Beşiktaş-Galatasaray derbisinde gülen taraf siyah-beyazlılar oldu.

Beşiktaş, derbide Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti ve sarı-kırmızılıların bu sezonki namağlup serisine son verdi.

GALİBİYET PRİMİ ORTAYA ÇIKTI

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisinin galibiyet primi ortaya çıktı.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Galatasaray derbisi için 1 milyon euroluk (41 milyon TL) bir prim belirledi.

1 MİLYON EUROLUK DOPİNG

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ndeki derbi öncesi son toplantıda rakamı açıklayan ve galibiyet sözü alan Serdal Adalı Adalı, derbinin ardından soyunma odasına inerek takımı tebrik etti.