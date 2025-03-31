Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bayram tebriği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Erdoğan'ın Ramazan Bayramı'nı tebrik etti, bayramın İslam alemine hayırlı olması temennisinde bulundu.