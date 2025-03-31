Bahçeli: Terörsüz Türkiye Hedefimize Yaklaşıyoruz

MHP lideri Devlet Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" hedefinin gerçekleşmekte olduğunu belirttiği konuşmasında milli birlik ve kardeşlik vurgusu yaparak, "Türkiye'nin kutlu geleceğini hep birlikte inşa etmeye çağırıyoruz." dedi.

Bahçeli'nin Türkiye Gündemine İlişkin Değerlendirmeleri

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin gündemindeki önemli olaylara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türk Gün gazetesine konuşan Bahçeli, Terörsüz Türkiye gündemi ve son dönemde yaşanan sokak olayları hakkında önemli mesajlar verdi.

Terörsüz Türkiye Sürecinde Milli Birlik ve Kardeşlik

Bahçeli, "Terörsüz Türkiye sürecinde tüm vatandaşlarımızı 'Her şeyden önce Türkiye' ve 'Herkes eşittir Türkiye' anlayışı ile milli birlik ve kardeşlikte buluşmaya, Türkiye'nin kutlu geleceğini hep birlikte inşa etmeye çağırıyoruz." dedi.

Terörsüz Türkiye Hedefimiz Gerçeğe Dönüşüyor

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından dikkat çekenler şu şekilde:

"Terörsüz Türkiye hedefimiz inşallah gerçeğe dönüşmektedir.

Türkiye çok şükür milli birliğin tahkim olduğu, barış ve huzurun kalıcılaşacağı bir döneme girmiştir.

Yeni bir siyasi ve toplumsal hayat vasat bulmaktadır.

Fesih Çağrısı Tarihi Bir Dönüm Noktasıdır

İmralı'nın 27 Şubatta DEM Parti heyeti aracılığı ile yaptığı PKK'ya tüm bileşenleriyle silah bırakma ve kendisini feshetme çağrısı tarihi bir dönüm noktasıdır. Milletimiz umutlu bir bekleyiş içerisindedir. Bu beklentiyi hüsrana değil sevince dönüştürmek elimizdedir.Neyi nasıl yaparsak milletimizin hayrına olur düşüncesiyle hareket etmek durumundayız. Yol haritamızı bu doğrultuda hukuk, ahlak ve demokratik siyaset çerçevesinde belirleyip iyi niyetle uygulamalıyız. O takdirde yeni bir Türkiye'yle, güvenlikli, huzurlu yeni bir hayatla buluşmamız mümkün olabilecektir.

Hedefimizden Rahatsızlık Duyanlar Da Var

Terörsüz Türkiye demokrasinin daha güçlendiği bir Türkiye olacaktır. Yeni bir Dünya düzeninin şekillendiği dönemde bu gelişmeyi Türkiye için bir fırsata dönüştürmek mümkündür. Elbet terörsüz Türkiye'den rahatsızlık duyanlar da devrededir.Terörden, terörün kanlı elinden, bölücülük melanetinden çıkar devşiren odaklar süreci enfekte etmenin yarışındadır. O sebeple barış ve huzurun inşasında herkese sorumluluk düşmektedir. Bu kapsamda gecikmemek, geciktirmemek ve sahip çıkmak öncelikli meseledir.

Siyasi Aktörlerin Kapsayıcı Bir Dil Kullanmasına İhtiyaç Vardır

Başarmak için dezenformasyonlara, tahriklere, yalan ve iftiralara kulak asmadan kararlı bir tavır gösterilmesi şarttır. Toplumsal barışın güçlendirilmesi ve kutuplaşmanın azaltılması için siyasi aktörlerin kapsayıcı bir dil kullanmasına ihtiyaç vardır. Kullanılacak dilin devletimizin bekasından, milli birlik ve beraberlikten, huzur ve barıştan yana olması tahrikleri boşa çıkaracaktır.

İhtiyacımız Huzurdan Beslenen Bir Anlayış

İhtiyacımız; çatışmacı değil uzlaşmacı, ayrıştırıcı değil bütünleştirici, kavgacı değil barışçı, ötekileştirici değil kucaklayıcı, bölen değil birleştiren, kaostan değil huzurdan beslenen bir anlayışa, Türkiye'yi ve Türk milletini geleceğe birlikte taşıma iradesinedir. Takdirle ifade etmek gerekir ki TBMM'nde temsil edilen siyasi partilerin ve siyasetin büyük bir ekseriyeti toplumsal uzlaşmaya dönük mutabakattan yanadır.

PKK'nın Tüm Bileşenleriyle Tasfiye Kararı Hayata Geçirilmeli

Terörsüz Türkiye, Türkiye'nin barış içerisinde yeni bir siyasi ve sosyal yaşama kavuşmasına, böylesi bir sorunu çözdüğü için demokratik siyaset kurumuna toplumun duyduğu itimadın artmasına vesile olacaktır. Kuşkusuz büyük değişimler fırsatlarla birlikte riskleri de içermekte bu nedenle birçok dinamiğin dikkatli yönetilmesini zaruri kılmaktadır.Bu kapsamda öncelikle İmralı'nın çağrısında yer aldığı üzere silahlar bırakılmalı, süratle kongreyi toplayıp PKK'nın tüm bileşenleriyle tasfiye edilme kararı hayata geçirilmelidir.

Adalet ve Eşitlik Esas Olmalıdır

Türkiye için tarihi bir fırsat olan PKK'nın silah bırakması ve fesih sürecinin uzun vadeli beklenen başarıya ulaşması için siyasi, ekonomik ve toplumsal açıdan yeni atılımlar ve kapsamlı reformlarla milli birliğimiz daha da güçlendirilmeli, toplumsal uzlaşı, adalet ve eşitlik esas olmalıdır. Bunu mümkün kılacak siyasi ve sosyal şartlar mevcuttur.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Güçlü Yönetim

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi siyasi ve toplumsal uzlaşmanın ön plana çıktığı bir yönetim yapısıdır. Şartlara ve gelişmelere cevap veren dinamik demokratik bir tercihtir. Güçlü devlet, güçlü yönetim, demokratik istikrar gayeleri sistemin ana omurgasıdır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle, ülkemiz, yönetimde istikrarın tesis edileceği bir yönetim sistemine kavuşmuştur."Türkiye Prangalarını Söküp Attı"Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına girdiğimiz süreçte bugün bölücü terör prangasından da tümüyle kurtulmak, terörsüz Türkiye'yi inşa etmek vaktidir. Yeni bir toplumsal sürece girdiğimiz dönemde, demokratik olgunluk ve uzlaşı kültürünün egemen olduğu, dışlayıcı ve ötekileştirici söylem ve üslubun törpülendiği, Türkiye'nin milli ve manevi değerlerinin ortak payda olarak kabul edildiği bir siyaset anlayışının hakim kılınmasını önemli bulmaktayız.

Hedef Dünya Liginde Üst Sıralarda Bir Türkiye

Önümüzdeki dönemde Türkiye'yi daha demokratik, ekonomik ve sosyal olarak gelişmiş, Dünya liginde üst sıralarda olan bir ülke yapmak temel hedefimizdir. Bu amaçla Türkiye'nin önündeki engelleri aşması ve hasımlarına karşı güç birliği yapabilmesi milli mutabakatla hareket etmekten geçmektedir. Önümüzdeki süreçte siyasi, sosyal ve ekonomik hayata yönelik bir uzlaşma zemini oluşturulabilecek, birlikte yaşama iradesini güçlendirilebilecek aynı zamanda da gelişmiş bir ülke hedefine odaklanılabilecektir.

Türkiye'nin Kutlu Geleceğini Hep Birlikte İnşa Edelim

Milliyetçi Hareket Partisi; Türk milletinin birliğini ve beraberliğini koruyarak, toplumsal huzursuzluk alanlarının cepheleşmeye dönüşmesini önlemeyi ve herkesin inancına saygı duyarak birlikte yaşama ideali etrafında kenetlenip toplumsal sıkıntı ve sorunları çözmeyi amaçlamaktadır. Yapay farklılıkların öne çıkarılması yerine zengin ortak değerlerimizin bütünleştiriciliğinde milli bir bakış açısının egemen olabileceğini düşünüyoruz.

Terör Tehdidinin Son Bulmasını Öngörüyoruz

Çağdaş dünya nimetlerinden bütün vatandaşlarımızın hakça yararlanmasını, devletin şefkatinin ülkemizin en ücra köşesindeki vatandaşlarımız tarafından hissedilmesini, adaletin hakim olmasını, terör tehdidinin son bulmasını, huzur ve güvenin tam olarak sağlanmasını öngörüyoruz. Lider ülke ve süper güç Türkiye'nin inşasında vazgeçilmez önceliğimiz, "milli birliğin güçlendirilerek ortak hedeflere birlikte yürüme" iradesinin gösterilmesidir.

Türkiye Cumhuriyeti İlelebet Payidar Kalacaktır

Vatandaş olmanın imkanlarından yararlanmanın erdemine sahip etnik kökeni ne olursa olsun "bu vatan benim" diyen herkes baş tacıdır. Türk milleti bin yıldır kardeşçe yaşadığımız bu vatanda hiçbir sebebin ayrıştıramayacağı kadar kaynaşmıştır. İnanıyoruz ki Türk milleti hak ettiği huzur, refah ve mutluluğa sahip olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.Bu vesile ile vatan mücadelesinde toprağa düşmüş aziz şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyorum."