LGS'ye ilişkin sıkça sorulan sorular ve cevapları
LGS'ye ilişkin sıkça sorulan sorular ve cevapları
Havacılıkta Yolcu Hakları Artık Dijital Platformda
Havacılıkta Yolcu Hakları Artık Dijital Platformda
Türk baba ile oğlu İsveç'te 'kahraman' ilan edildi
Türk baba ile oğlu İsveç'te 'kahraman' ilan edildi
12 binden fazla iş yeri denetlendi, 920 milyon TL ceza kesildi
12 binden fazla iş yeri denetlendi, 920 milyon TL ceza kesildi
Bayramın ilk iki gününden acı bilanço: 19 can kaybı
Bayramın ilk iki gününden acı bilanço: 19 can kaybı
TBMM'ye gelen ilginç talepler: Kediler ve köpekler şehri kurulsun
TBMM'ye gelen ilginç talepler: Kediler ve köpekler şehri kurulsun
Yeni Standart Yürürlüğe Giriyor! Faturalar Yüzde 25 Düşecek
Yeni Standart Yürürlüğe Giriyor! Faturalar Yüzde 25 Düşecek
Ekonomi Gündemi: Bayram Sonrası Yoğun Takvim
Ekonomi Gündemi: Bayram Sonrası Yoğun Takvim
Le Pen'in 2027 seçim planları mahkeme kararıyla tehlikede
Le Pen'in 2027 seçim planları mahkeme kararıyla tehlikede
Dolandırıcıların Yeni Taktiği: Sazan Sarmalı Gayrimenkule Sıçradı
Dolandırıcıların Yeni Taktiği: Sazan Sarmalı Gayrimenkule Sıçradı
İnternetten Alışverişte Yeni Dönem: Şeffaflık ve Güvenlik Artıyor
İnternetten Alışverişte Yeni Dönem: Şeffaflık ve Güvenlik Artıyor
Silivri Cezaevi Kantin İddialarına DMM'den Yanıt
Silivri Cezaevi Kantin İddialarına DMM'den Yanıt
Depremzedeye verilen trafik cezası KDK'nın girişimiyle iptal edildi
Depremzedeye verilen trafik cezası KDK'nın girişimiyle iptal edildi
Küresel şebeke dışı yenilenebilir enerji kapasitesi arttı
Küresel şebeke dışı yenilenebilir enerji kapasitesi arttı
MHP-DEM Parti ilk kez bayramlaştı
MHP-DEM Parti ilk kez bayramlaştı
Türkiye'nin Yeni Teşvik Sistemiyle Kalkınma Hamlesi
Türkiye'nin Yeni Teşvik Sistemiyle Kalkınma Hamlesi
Konut Fiyatlarını Düşürecek Adım: EİDS Sistemi Geliyor
Konut Fiyatlarını Düşürecek Adım: EİDS Sistemi Geliyor
Sürücüler ceza değil tatlı yedi
Sürücüler ceza değil tatlı yedi
Ömer Çelik'ten İsrail Dışişleri Bakanına Sert Tepki
Ömer Çelik'ten İsrail Dışişleri Bakanına Sert Tepki
Meteoroloji uyardı: Bazı illerde sağanak bekleniyor
Meteoroloji uyardı: Bazı illerde sağanak bekleniyor
Antalya'da 3,9 büyüklüğünde deprem oldu
Antalya'da 3,9 büyüklüğünde deprem oldu
Yılmaz Tunç: Erdoğan'a Yönelik Sözler Kabul Edilemez
Yılmaz Tunç: Erdoğan'a Yönelik Sözler Kabul Edilemez
Karabük'te kaza: Polis memuru hayatını kaybetti
Karabük'te kaza: Polis memuru hayatını kaybetti
2 ilde feci kaza: 6 ölü, 12 yaralı
2 ilde feci kaza: 6 ölü, 12 yaralı
Yerlikaya, CHP'nin aldığı boykot kararına tepki gösterdi
Yerlikaya, CHP'nin aldığı boykot kararına tepki gösterdi
'Eyvah ben bir ChatGPT bağımlısıyım'
'Eyvah ben bir ChatGPT bağımlısıyım'
40 yıl hatırı olan kahvenin fiyatı 8 yılda ne kadar arttı?
40 yıl hatırı olan kahvenin fiyatı 8 yılda ne kadar arttı?
'Belediyeleri ahtapot gibi saran suç örgütü deşifre olacaktır'
'Belediyeleri ahtapot gibi saran suç örgütü deşifre olacaktır'
Meteoroloji'den Güneydoğu Anadolu için sağanak uyarısı
Meteoroloji'den Güneydoğu Anadolu için sağanak uyarısı
Bayramın ilk günü radar cezalarında rekor
Bayramın ilk günü radar cezalarında rekor
Ana sayfaHaberler Eğitim

LGS'ye ilişkin sıkça sorulan sorular ve cevapları

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2025 sınavı hakkında merak edilen tüm detaylar açıklandı. Başvuru süreci, sınav tarihi ve uygulama bilgileri haberimizde.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 31 Mart 2025 23:58, Son Güncelleme : 31 Mart 2025 23:55
Yazdır
LGS'ye ilişkin sıkça sorulan sorular ve cevapları

Milli Eğitim Bakanlığı, 15 Haziran 2025 tarihinde düzenlenecek olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavına dair merak edilen soruları yanıtladı. Başvurular, 2-16 Nisan tarihleri arasında e-Okul sistemi üzerinden alınacak. Bu sınav isteğe bağlı olup, katılım zorunlu değildir ve başvuru için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Merkezi Sınav Detayları

Sınav, yurt içinde ve yurt dışında 15 Haziran 2025 Pazar günü yapılacak. Birinci oturum saat 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak. Sözel alanda 50 soru yer alacak ve 75 dakika sürecek olan birinci oturumun ardından, sayısal alanda 40 sorunun yer aldığı ve 80 dakika süren ikinci oturum gerçekleştirilecek.

Sınav Başvuru İşlemleri

Öğrenciler, sınav başvurusu yapmadan önce bilgilerinin güncel olup olmadığını okul müdürlüklerinden kontrol ettirmelidir. Öğrenci bilgilerinin güncelliğinden okul müdürlüğü sorumlu olacaktır. Sınava girerken öğrencilerden fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi ile geçerli bir kimlik belgesi istenecektir.

Özel Gereksinimi Olan Öğrenciler İçin Düzenlemeler

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler, sınavlarda özelliklerine uygun hizmet alabilmeleri için bilgilerinin okul müdürlükleri tarafından ilgili RAM'a gönderilmesini sağlamalıdır. Bu öğrenciler, sürekli kullandıkları araç gereç ve cihazları kendileri getirebilir.

Sınav Sonuçları ve Tercih İşlemleri

Merkezi sınav sonuçları 11 Temmuz 2025'te ilan edilecek. Tercih işlemleri ise 14-24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar ise 4 Ağustos'ta açıklanacak.

Nakil Süreci

Yerleştirmeye esas 1 ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları, 4-14 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.Başvuru süreci, idari izinler nedeniyle 16 Nisan'a kadar uzatılmış olup, okul müdürlüklerinin onay işlemleri için son tarih de 17 Nisan olarak güncellenmiştir.Daha fazla bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber