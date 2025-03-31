LGS'ye ilişkin sıkça sorulan sorular ve cevapları

Milli Eğitim Bakanlığı, 15 Haziran 2025 tarihinde düzenlenecek olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavına dair merak edilen soruları yanıtladı. Başvurular, 2-16 Nisan tarihleri arasında e-Okul sistemi üzerinden alınacak. Bu sınav isteğe bağlı olup, katılım zorunlu değildir ve başvuru için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Merkezi Sınav Detayları

Sınav, yurt içinde ve yurt dışında 15 Haziran 2025 Pazar günü yapılacak. Birinci oturum saat 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak. Sözel alanda 50 soru yer alacak ve 75 dakika sürecek olan birinci oturumun ardından, sayısal alanda 40 sorunun yer aldığı ve 80 dakika süren ikinci oturum gerçekleştirilecek.

Sınav Başvuru İşlemleri

Öğrenciler, sınav başvurusu yapmadan önce bilgilerinin güncel olup olmadığını okul müdürlüklerinden kontrol ettirmelidir. Öğrenci bilgilerinin güncelliğinden okul müdürlüğü sorumlu olacaktır. Sınava girerken öğrencilerden fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi ile geçerli bir kimlik belgesi istenecektir.

Özel Gereksinimi Olan Öğrenciler İçin Düzenlemeler

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler, sınavlarda özelliklerine uygun hizmet alabilmeleri için bilgilerinin okul müdürlükleri tarafından ilgili RAM'a gönderilmesini sağlamalıdır. Bu öğrenciler, sürekli kullandıkları araç gereç ve cihazları kendileri getirebilir.

Sınav Sonuçları ve Tercih İşlemleri

Merkezi sınav sonuçları 11 Temmuz 2025'te ilan edilecek. Tercih işlemleri ise 14-24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar ise 4 Ağustos'ta açıklanacak.

Nakil Süreci

Yerleştirmeye esas 1 ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları, 4-14 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.Başvuru süreci, idari izinler nedeniyle 16 Nisan'a kadar uzatılmış olup, okul müdürlüklerinin onay işlemleri için son tarih de 17 Nisan olarak güncellenmiştir.Daha fazla bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.