Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ı andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Cumhuriyet savcımız Mehmet Selim Kiraz'ı teröristler tarafından alçakça bir saldırı sonucu şehit edilişinin 10'uncu yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yad ediyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.