Ekonomi Gündemi: Bayram Sonrası Yoğun Takvim

Ekonomi yönetiminin gündemi, Ramazan Bayramı sonrasında yoğunlaşacak. Bu dönemde enflasyon, dış ticaret verileri ve TCMB Para Politikası Kurulu'nun faiz kararı öne çıkan konular arasında yer alacak.

Enflasyon ve Dış Ticaret Verileri

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 3 Nisan'da mart ayı enflasyon verilerini açıklayacak. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta aylık bazda yüzde 2,27, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise yüzde 2,12 artmıştı. Yıllık enflasyon ise tüketici fiyatlarında yüzde 39,05, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 25,21 olarak gerçekleşmişti.

Dış Ticaret Verileri

Ticaret Bakanlığı da aynı gün mart ayına ilişkin dış ticaret verilerini kamuoyuna duyuracak. Yılın ilk iki ayında ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,1 artışla 41,9 milyar dolara ulaşmıştı. Şubat ayı ihracatı ise 20 milyar 800 milyon dolar olarak gerçekleşmişti.

Yatırım Araçları ve Sanayi Üretimi

TÜİK, 8 Nisan'da mart ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak. Tüketici fiyat endeksi ile indirgendiğinde şubatta en yüksek aylık reel getiri yüzde 7,76 ile külçe altın olmuştu.10 Nisan'da ise TÜİK, şubat ayı sanayi üretimi endeksi sonuçlarını kamuoyuyla paylaşacak. Endeks, ocakta aylık bazda yüzde 2,3 azalış, yıllık bazda yüzde 1,2 artış göstermişti.

Ödemeler Dengesi ve Bütçe Uygulama Sonuçları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 14 Nisan'da şubat dönemine ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak. Türkiye'nin cari işlemler hesabı ocakta 3 milyar 795 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise 2 milyar 403 milyon dolarlık fazla oluşmuştu.Hazine ve Maliye Bakanlığı ise mart ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıklayacak. Böylece, ilk çeyrek bütçe sonuçları da belli olacak. Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri şubatta 723 milyar 425 milyon lira, giderleri ise 1 trilyon 33 milyar 517 milyon lira olarak belirlenmişti.

Para Politikası Kurulu ve Uluslararası Ekonomi Zirvesi

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) 17 Nisan'da toplanacak. Kurul, daha önce gerçekleştirdiği toplantıda gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46'ya yükseltmişti. "Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır." açıklaması yapılmıştı.Uluslararası Ekonomi Zirvesi, 17-20 Nisan'da "Değişen küresel gerçekler ve gelecek 5.0" temasıyla Sapanca'da düzenlenecek. Zirvenin açılış konuşmasını Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yapması planlanıyor. Zirvede ekonomi, siyaset ve iş dünyasının önde gelen isimleri yer alacak.

Trafik ve Üretici Fiyat Endeksleri

TÜİK, 18 Nisan'da mart ayı motorlu kara taşıtları verilerini açıklayacak. Şubatta trafiğe 136 bin 810 aracın kaydı yapılırken, 3 bin 338 aracın kaydı silinmişti. Böylece trafikteki toplam araç sayısı 133 bin 472 artış göstermişti.Kurum, 21 Nisan'da mart ayı yurt dışı üretici fiyat endeksi ile şubat ayı tarımsal girdi fiyat endeksini kamuoyuna duyuracak.

İşsizlik ve Ekonomik Güven Endeksi

TÜİK, 22 Nisan'da nisan ayı tüketici güven endeksi sonuçlarını kamuoyuyla paylaşacak. Aynı gün, 2024 yılı dördüncü çeyreğine ilişkin hane halkı yurt içi turizm verilerini de açıklayacak.TCMB, 24 Nisan'da iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi ile imalat sanayi kapasite kullanım oranlarını kamuoyuyla paylaşacak.Nisan ayı ekonomik güven endeksi verileri ise 29 Nisan'da açıklanacak. Endeks martta aylık bazda yüzde 1,6 artışla 100,8 değerine ulaşarak referans değerini aşmıştı.TÜİK, aynı gün mart ayı iş gücü istatistiklerini de duyuracak. Şubatta işsiz sayısı 95 bin kişi azalarak 2 milyon 886 bin kişi olmuştu. İşsizlik oranı ise 0,2 puan azalışla yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşmişti.