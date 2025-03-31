Depremzedeye verilen trafik cezası KDK'nın girişimiyle iptal edildi

Cezanın iptali için KDK'dan yardım talebinde bulunan sürücü başvurusunda, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen illerdeki araçlar için muayene süresinin, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle OHAL süresinin bittiği mayıs ayına kadar dondurulduğunu belirtti.

KDK'nın dostane çözüm kararına göre, Hatay'da yaşayan bir kişi, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası aracıyla Bursa'ya gittiği sırada trafik polislerince durduruldu.

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