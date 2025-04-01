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Bu yıl 500 pilotumuz daha olacak

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, pilot yetiştirmeye hız veriyor. 2024 sonunda 15 bin 530'a ulaşan lisanslı pilot sayısının, bu yıl 16 binin üzerine çıkarılması planlanıyor. Havacılık sektörü, ekonomik büyümenin, turizmin ve küresel ticaretin canlanması için kritik önemde.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 01 Nisan 2025 07:30, Son Güncelleme : 01 Nisan 2025 09:42
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Bu yıl 500 pilotumuz daha olacak

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü pilot yetiştirmeye bu yıl hız verecek. Verilere göre havacılık sektörü artık sadece bir ulaşım alanı değil, aynı zamanda ülkelerin birbirine yakınlaşmasına imkan tanıyan, kültürlerin kaynaşmasını sağlayan bir köprü olarak görülüyor.

KALKINMA PLANI HEDEFLERİ ARASINDA

Havacılık sektörü ekonomik büyümeye, turizmin gelişmesine ve küresel ticaretin canlanmasına önemli katkılar sağlıyor. "Milli Teknoloji Hamlesi" kapsamında, havacılık endüstrisinin geliştirilmesine yönelik atılan adımlarla, çevreye duyarlı faaliyetlerin gerçekleştirilmesi planlanıyor. Sivil Havacılık konusundaki çalışmalar çerçevesinde ise Kalkınma Planında yer alan hedeflere uygun olarak, Türkiye'nin havacılık ve uzay alanında, küresel rekabette konumunun güçlendirilmesi amaçlanıyor.

BU YIL İÇİNDE 500 PİLOT HEDEFİ

Türkiye'nin, uluslararası sivil havacılık alanında etkinliğini artırmak, sektörün potansiyelini geliştirmek ve sürekli gelişimine yön vermek hedefiyle yürütülen çalışmalar büyük gayretle sürdürülüyor. Bu kapsamda, Türkiye'de geçen yılın sonu itibarıyla 15 bin 530 olan lisanslı pilot sayısının, 2025 yılı sonunda 16 bin 30'a yükselmesi hedefleniyor.

BALON PİLOTU SAYISI DA ARTACAK

Böylece, ülkenin küresel rekabette havacılıktaki konumunun daha da güçlendirilmesi planlanıyor.

Öte yandan, geçen yıl 735 olan lisanslı balon pilotu sayısının da artırılarak, 2025 yılı sonunda 773'e ulaştırılması bekleniyor. Sivil havacılık kapsamında denetimlere titizlikle devam edilirken, 2024 sonunda 1787'yi bulan denetim sayısının, bu yıl 1856 olması öngörülüyor. Ayrıca Türkiye'nin, geçen yıl yüzde 85 olan Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) regülasyonlarına ve emniyet faaliyetlerine uyum oranının da 2025'te korunarak aynı kalması hedefleniyor.

Hava yollarında direkt şikayet hattı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM), yolcuların tüm talep ve şikayetlerini çevrim içi yapabilecekleri yeni bir sistemi devreye aldığını belirterek, "Yolcu, hava yolu işletmesi ve idareyi tek sistemde buluşturarak, yolcu haklarında dijitalleşmede öncü bir modele imza attık" ifadesini kullandı. Yeni modülün adresinin ctm.shgm.gov.tr olduğunu ve şikayet ile talepleri tek tıkla doğrudan iletebileceğini belirten Uraloğlu, başvuruların öncelikle hava yolu şirketi tarafından değerlendirileceğini, yolcu ve hava yolu şirketinin anlaşamadığı durumlarda ise sürece doğrudan SHGM'nin dahil olacağını aktardı. Geçen sene 18 bin şikayet olduğunu söyleyen Bakan Uraloğlu yeni sistemle birlikte yılda 1 milyon başvuru alabileceklerini sözlerine ekledi.


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