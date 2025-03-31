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İstanbul, bayramın ikinci gününde de boş kaldı

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin ikinci günü İstanbul'da yollar boş kaldı, trafik yoğunluğu ise yüzde 35 olarak ölçüldü.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 31 Mart 2025 13:33, Son Güncelleme : 31 Mart 2025 13:34
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İstanbul, bayramın ikinci gününde de boş kaldı

İstanbul'da 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin ikinci günü, tatil beldelerine ve memleketlerine gitmek için yola çıkanların ardından öğle saatlerinde yollar neredeyse boşaldı.

İBB'nin trafik haritasına göre, saat 12.00'de şehirdeki trafik yoğunluğu yüzde 35 seviyelerinde kaldı. TEM Otoyolu'nda trafik akıcı bir şekilde ilerlerken, boş kalan yollar havadan görüntülendi.

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