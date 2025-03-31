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BBP'de Ramazan Bayramı'nda Siyasi Partiler Arası Bayramlaşma

BBP, Ramazan Bayramı'nda siyasi partileri ağırladı. Heyetler, barış ve huzur mesajları verdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Mart 2025 14:45, Son Güncelleme : 31 Mart 2025 14:39
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BBP'de Ramazan Bayramı'nda Siyasi Partiler Arası Bayramlaşma

Büyük Birlik Partisi (BBP), Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen siyasi partiler arası bayramlaşma programı kapsamında heyetleri ağırladı. Konuk heyetler, BBP Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren ve beraberindeki heyet tarafından karşılandı. BBP'yi, AK Parti'den Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK üyesi Saniye Enfiyeci ve Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK üyesi Muhammed Abdulkadir Kadirioğlu ziyaret etti. Burada konuşan Kurt, Ramazan Bayramı dolayısıyla BBP heyetiyle bir araya geldiklerini belirtti. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında insanların katledilmesinden dolayı buruk bir bayram geçirdiklerini vurgulayan Kurt, "Gönül ister ki, tüm dünyada huzurun, barışın olduğu, çocukların ölmediği, insanların huzur ve barış içerisinde yaşadığı bir dünyada olalım ama gerçek hayat böyle değil maalesef. Bu vesileyle ülkemizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor, hayırlar getirmesini diliyorum." dedi. BBP Genel Başkan Yardımcısı Eren de heyetin bayramını tebrik etti ve Gazze'de yapılan soykırımı kınadı.

BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun Mesajı

BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun İngiltere'nin Lordlar Kamarası'ndaki "Türkiye'nin durumunu ben Türkiye'de konuşurum, vatandaşlarımla konuşurum, halkımla konuşurum ve Türkiye'nin konusu Türkiye'de kalır." sözlerini anımsatan Eren, şöyle konuştu:

  • Türkiye'yi İngiltere'ye şikayet eden, İngiltere'den beklentisi olan bir genel başkan var.
  • Cezaevinden Fransa'ya mektup yazan bir genel başkan var.
  • Alperenlerin, Anadolu insanların, Müslüman Türklerin davranışı, Muhsin Başkan gibi olması lazımdı.
  • 'Ben vatanım için Türkiye için Türkiye'de konuşurum' diyebilecek liderler lazım bu ülkeye.

Buradan da bu liderleri kınıyorum.

MHP Heyetinden Ziyaret

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Genel Başkan Başdanışmanı MYK üyesi Esma Özdaşlı ve MYK üyesi Şahin Kartal'dan oluşan MHP heyeti de BBP'ye ziyarette bulundu. Bayram münasebetiyle ziyarette bulunduklarını anımsatan Büyükataman, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin takdir ve tasarrufuyla siyaseti partilerin tamamına yakınını bayramlaşma kapsamında programlarına aldıklarını belirtti. BBP Genel Başkan Yardımcısı Eren'in bu sırada Muhsin Yazıcıoğlu'nun İngiltere'deki konuşmalarını hatırlatarak, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e eleştirilerde bulunan Büyükataman, şunları kaydetti:

  • TBMM'nin ikinci büyük siyasi partisinin genel başkanının ifade ettiğiniz gibi böyle bir vaziyet içerisinde ve Türkiye'yi bir başka yere jurnalleyen yaklaşımı tam bir mandacı kafası.
  • Bu yetmedi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı da ülkemizi Amerika'ya şikayet etti.
  • Bu kadar uzak, milli iradeye bu kadar yabancı bir zihniyetten ülke yönetimini Allah korusun.

Diğer Partilerin Ziyaretleri

BBP'yi, DSP, Saadet Partisi, Yeniden Refah Partisi, İYİ Parti, Gelecek Parti ve DEVA Partisi heyetleri de ziyaret etti, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

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