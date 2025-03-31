DEM Parti açıkladı: Öcalan ailesi ile İmralı'da görüştü

DEM Parti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın ailesiyle bayram ziyareti kapsamında görüştüğünü açıkladı.

DEM Parti'den yapılan açıklamada Abdullah Öcalan, aralarında kardeşi Mehmet Öcalan ve yeğeni Ömer Öcalan'ın da bulunduğu 8 aile üyesiyle görüştü.

Görüşmenin bayram ziyareti kapsamında gerçekleştirildiği duyuruldu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçtiğimiz Ekim ayında yaptığı çağrının ardından Öcalan'la dört yıllık bir aradan sonra Şanlıurfa Milletvekili olan yeğeni Ömer Öcalan görüşmüştü.

DEM parti heyeti de bu süreçte 3 kez adaya gitmişti.