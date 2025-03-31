Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Cihan Aydın yönetecek.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 31 Mart 2025 18:16, Son Güncelleme : 31 Mart 2025 18:18
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray çarşamba günü Fenerbahçe'ye konuk olacak.
Türkiye Kupası'ndaki derbiyi Cihan Aydın yönetecek.
Aydın'ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Volkan Ahmet Narinç yapacak.
Dördüncü hakem olarak ise Burak Pakkan görev alacak.
ÇEYREK FİNALDE GÖREV ALACAK DİĞER HAKEMLER
Konyaspor-Göztepe: Ozan Ergün
Trabzonspor-Bodrum FK: Zorbay Küçük
Beşiktaş-Göztepe: Atilla Karaoğlan