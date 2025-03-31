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7 yıl önce bayramın ikinci günü ölen oğlu ile aynı kaderi paylaştı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 8 gün önce trafiğe kapalı yolda motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan Ercan Uzunlar (61), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ercan Uzunlar'ın oğlu Metehan Uzunlar'ın da 2018 yılında Kurban Bayramı'nın ikinci gününde trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 31 Mart 2025 18:55, Son Güncelleme : 31 Mart 2025 18:57
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7 yıl önce bayramın ikinci günü ölen oğlu ile aynı kaderi paylaştı

Olay, 23 Mart'ta Altınordu ilçesi Yeni Mahalle Mahallesi İsmet Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, motosiklet sürücüsü Enes A. (24), trafiğe kapalı olan caddede seyir halindeyken sokak köpekleri kendisini kovalayınca kaçmaya başladı. Bu sırada seyir halinde olan Enes A.'nın kullandığı motosiklet, cadde üzerinde koşan Ercan Uzunlar'a çarptı. Kazada, ağır yaralanan Uzunlar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alındı. Motosiklet sürücüsü Enes A. ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

8 GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ

Ağır yaralı olarak hastanede tedaviye alınan Ercan Uzunlar, 8 gün sonra yaşamını yitirdi. Bu arada Ercan Uzunlar'ın oğlu Metehan Uzunlar'ın da 2018 yılındaki Kurban Bayramı'nın ikinci gününde yaşanan trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

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