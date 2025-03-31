Uçuruma devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Konya'nın Derebucak ilçesinde, otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Mart 2025 19:25, Son Güncelleme : 31 Mart 2025 19:27
Akın Y. yönetimindeki 06 R 5639 plakalı otomobil, Beyşehir-Antalya kara yolunun 48. kilometresinde bariyere çarparak uçuruma devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişi öldü.
Yaralanan sürücü Akın Y. ile beraberindeki Erdoğan Ü. ve Fatma Nur Y, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.