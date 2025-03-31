Tekirdağ'da Bıçaklı Kavga: Baba ve Oğul Tutuklandı

Tekirdağ'da meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavga ile ilgili olarak gözaltına alınan baba ve oğlu tutuklandı. Olay, Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesiyle başladı. Bu kavgada, T.A. ve oğlu H.A., M.T.'yi bıçakla yaraladı ve kardeşi C.T.'yi de darp etti.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde M.T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. M.T.'nin cenazesi, Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Darbedilen C.T. de aynı hastanede tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan şüpheliler, polis ekiplerince yakalandı. Bıçaklı kavga bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba ve oğlu, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Bu üzücü olay, Tekirdağ'da derin bir üzüntüye neden oldu ve toplumda güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiği konusunu gündeme getirdi. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.