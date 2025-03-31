İki bölge için toz taşınımı uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Akdeniz ve Güney Ege için toz taşınımı uyarısında bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Mart 2025 20:56, Son Güncelleme : 31 Mart 2025 20:57
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bu geceden yarın öğleye kadar Batı Akdeniz ve Güney Ege'de toz taşınımının etkili olması bekleniyor.
Başta görüş mesafesinde düşme olmak üzere, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.