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Süper Lig'de zirvede puan farkı 6'ya indi

Ligde 29. hafta maçları tamamlandı. Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan ve bu sezon ligde ilk yenilgisini yaşayan lider Galatasaray, 71 puanda kaldı. Bodrum FK'yi 4-2 yenen ikinci sıradaki Fenerbahçe, puanını 65'e çıkardı ve zirveyle arasındaki puan farkını 6'ya indirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Mart 2025 22:45, Son Güncelleme : 31 Mart 2025 22:41
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Süper Lig'de zirvede puan farkı 6'ya indi

Trendyol Süper Lig'de 29. haftanın perdesi kapandı.

Haftanın kapanış maçında RAMS Başakşehir, ikas Eyüpspor'u 3-1 yendi.

Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan ve bu sezon ligde ilk yenilgisini yaşayan lider Galatasaray, 71 puanda kaldı.

Sipay Bodrum FK'ye 4-2 üstünlük kuran Fenerbahçe, puanını 65'e çıkardı. İkinci sırada yer alan sarı-lacivertliler, 30. haftayı bay geçecek Galatasaray ile arasındaki puan farkını 6'ya indirdi.

Süper Lig'in 29. haftasında oynanan müsabakaların 5'ini ev sahibi takımlar, 3'ünü konuk ekipler kazandı. Bir karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Çaykur Rizespor'un bay geçtiği haftada yapılan 9 maçta toplam 32 gol atıldı.

- Sonuçlar

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Bellona Kayserispor-Atakaş Hatayspor: 5-0

Onvo Antalyaspor-Corendon Alanyaspor: 2-1

TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK: 1-0

Sipay Bodrum FK-Fenerbahçe: 2-4

Net Global Sivasspor-Adana Demirspor: 5-1

Reeder Samsunspor-Kasımpaşa: 0-2

Trabzonspor-Göztepe: 1-1

Beşiktaş-Galatasaray: 2-1

ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir: 1-3

- Puan durumu

Ligin 29. haftasında yapılan karşılaşmaların ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAVP
1.GALATASARAY28225169294071
2.FENERBAHÇE27205267254265
3.REEDER SAMSUNSPOR28156744321251
4.BEŞİKTAŞ27138641271447
5.İKAS EYÜPSPOR2812884132944
6.RAMS BAŞAKŞEHİR27116104438639
7.GÖZTEPE27108945351038
8.GAZİANTEP FK27115113636038
9.KASIMPAŞA2891184952-338
10.TRABZONSPOR2799944321236
11.ONVO ANTALYASPOR28106123252-2036
12.TÜMOSAN KONYASPOR2897123440-634
13.ÇAYKUR RİZESPOR27103143446-1233
14.CORENDON ALANYASPOR2887133242-1031
15.NET GLOBAL SİVASSPOR2886143846-830
16.SİPAY BODRUM FK2886142233-1130
17.BELLONA KAYSERİSPOR2779113246-1430
18.ATAKAŞ HATAYSPOR2747162951-2219
19.ADANA DEMİRSPOR2724212665-39-2

NOT: Adana Demirspor'a 12 puan silme cezası verildi.

- 30. hafta

Süper Lig'de 30. hafta maçlarının programı şöyle:

4 Nisan Cuma:

20.00 Adana Demirspor-Bellona Kayserispor (Yeni Adana)

5 Nisan Cumartesi:

13.30 Çaykur Rizespor-Net Global Sivasspor (Çaykur Didi)

16.00 RAMS Başakşehir-TÜMOSAN Konyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Onvo Antalyaspor-Reeder Samsunspor (Corendon Airlines Park Antalya)

6 Nisan Pazar:

13.30 Corendon Alanyaspor-Sipay Bodrum FK (Gain Park)

16.00 Atakaş Hatayspor-ikas Eyüpspor (Mersin)

19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)

7 Nisan Pazartesi:

20.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Göztepe-Gaziantep FK (Gürsel Aksel)

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