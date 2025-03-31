Süper Lig'de zirvede puan farkı 6'ya indi

Ligin 29. haftasında yapılan karşılaşmaların ardından oluşan puan durumu şöyle:

Süper Lig'in 29. haftasında oynanan müsabakaların 5'ini ev sahibi takımlar, 3'ünü konuk ekipler kazandı. Bir karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan ve bu sezon ligde ilk yenilgisini yaşayan lider Galatasaray, 71 puanda kaldı.

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