2024'te dizi-film sektöründe 602 milyon dolarlık ihracat

Ticaret Bakanlığı tarafından dizi ve film sektörüne 2024 yılında önemli kısmı yurt dışı etkinlik katılım, reklam, tanıtım, pazarlama, dublaj ve alt yazı desteklerini kapsayan 47 milyon liradan fazla destek ödemesi yapıldı. TÜİK verilerine göre, 2024 yılında dizi ve film sektöründe 602 milyon dolar seviyesinde ihracata ulaşıldı. Binlerce yapım, 150'yi aşkın ülkede televizyon ve dijital yayıncılık platformları kanalıyla, 800 milyondan fazla tekil seyirciyle buluştu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, rekabetin yüksek olduğu bölgelerde satışların sürdüğü vurgulanarak, "2025 yılında ABD, Brezilya, Rusya, Çin Halk Cumhuriyeti, Tayland, Endonezya ve Malezya'nın aralarında yer aldığı ve rekabetin yüksek olduğu pazarlarda dizi film, sinema filmi ve animasyon türündeki yapımlar açısından satışlar sürüyor. Dizi/film sektörü ihracatının yoğun olarak gerçekleştiği bazı Latin Amerika ülkeleri ile özellikle MENA (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) ülkelerinde, yapımların korsan yayıncılık ile yayımlanmasıyla mücadele edilirken, ticaret müşavirliklerimiz kanalıyla bu yayınların kaldırılması sağlanmaktadır. 2025 yılında tanıtım ve lansman etkinlikleri gerçekleştirilen yapımların ise reklam, tanıtım ve pazarlama destek unsuru bazında ön onay marifetiyle desteklenmesi planlanmaktadır" denildi.

'İLK 5'TEKİ YERİMİZİ KORUYACAĞIZ'

2024 yılındaki desteklerin önemli bir kısmının yurt dışı etkinlik katılım, reklam tanıtım pazarlama ve dublaj alt yazı desteklerinden oluştuğu belirtilerek, "2024 yılında 5448 sayılı Karar kapsamındaki destek mevzuatımızın daha etkin kullanılabilmesini teminen, mevzuatımızda başvuru süreçlerinin sadeleştirilmesi çalışmasına gidilmiş ve akabinde destek başvurularında ve etkinlik sayısında dikkate değer bir artış gözlemlenmiştir. 2025 yılında küresel pazarda ilk 5'teki yerimizi korumayı, Bakanlığımızın Uzak Ülkeler ve İslam Ülkeleri İhracat Geliştirme Stratejilerimizin birer parçası olarak bu bölgelerdeki ülkelere sektörel ticaret heyetleri düzenlemeyi, prestijli içerik fuarlarına milli katılım ve bireysel katılım yoluyla iştirak eden firmalarımızı desteklemeyi sürdürmeyi, animasyon sektörümüz özelinde kümelenme bazlı ihracata hazırlık çalışmalarına hız vermeyi, korsan yayıncılıkla mücadele süreçlerinde sektöre destek sunmayı, ulusal ve bölgesel dijital yayıncılık mecralarında yapımlarımızın daha fazla yer almasına ivme kazandıracak çalışmalar yürütmeyi, sektörün prefinansman imkanlarını geliştirecek çalışmalar yapmayı planlıyoruz" denildi.