Bayramda öğretmenlerden, öğrencileri için iyilik hareketi

İzmir'deki Bayraklı Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenleri, Ramazan Bayramı'nda öğrencilerine güzel bir anı bırakmak ve bayrama mutlu girmelerini sağlamak için iyilik hareketi başlattı. Bu kapsamda öğretmenler yapacakları iyilik hareketini duyurdu. Çok sayıda kişi de öğrencilerin bayrama mutlu girmesi için bu harekete ortak oldu. Kısa sürede büyük destek gören iyilik hareketi sayesinde dezavantajlı öğrencilerin çoğunlukta olduğu okulda öğrencilerin yanı sıra kardeşleri için de hediye ve bayramlıklar alındı. 13 öğretmen tarafından başlatılan iyilik hareketiyle bayram hediyelerini alan çocuklar mutluluk yaşadı. Bayramların iyilik ve mutluluğa vesile olduğunu ifade eden Bayraklı Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Burcu Muslu, "Müdür Yardımcısı Çiğdem Özden, Müdür Yardımcısı Betül Baba, Proje Yürütücüsü Arapça Öğretmeni Hülya Simavoğlu ile bayramlar mutluluğu paylaşmanın öncüsü düşüncesi ile yola çıktık. Mutluluklarımızı paylaşmak için 'Bir bayramlık evimize, bir bayramlık alamayanların evine' dedik. Ortaya çıkacak olan müthiş güzellikten bizim de haberimiz yoktu" ifadelerini kullandı.

'İYİLİĞİN BULAŞICI OLDUĞUNU DENEYİMLEYEREK ÖĞRENDİK'

Dezavantajlı bir bölgede çalıştıklarını dile getiren Muslu, şu ifadeleri kullandı:

"Önce her öğretmenimizin bir öğrenciye bayramlık almasına karar verdik. Ancak çok kardeşli öğrencilerimizin kendine bayramlık alınıp kardeşlerine alınmadığında buruk bir sevinç yaşayacağı düşüncesi de boğazımızı düğümledi. İyiliğin bulaşıcı olduğunu deneyimleyerek öğrendik. Yaktığımız küçük bir kıvılcım, büyük bir aydınlık ortaya çıkardı. Projemizi anlattığımız eş, dost, akraba, arkadaş desteğiyle okulumuzdaki tüm öğrencilerin yüzünü güldürdük. Hediyeleşmediğimiz öğrenci kalmadı. Bayram sevincini küçük kalplerle birlikte yaşadık. Kimiyle birlikte alışverişe gittik. Kiminin evine gittik, kiminin hediyesini biz seçtik. Öğretmenlerinden gelen hediyeleri yaşlı gözlerle kabul eden öğrencilerimize sarıldık ve birlikte ağladık. Bu güzel duyguyu bize yaşattıkları için öğrencilerimize teşekkür ediyoruz."

'ÇOK MUTLU OLDUM VE ŞAŞIRDIM'

Bayraklı Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 12'nci sınıf öğrencisi Muhammet Yunus Erbay (17) ise "Okulumuzun bu yılki iyilik hareketi olarak bizlere hediyeler verildi. Burada kendi adıma ve okuldaki diğer arkadaşlarım adına çok mutlu oldum ve şaşırdım. Ayrıca ailem de çok mutlu oldu. Hediyeden ziyade arkasındaki iyi düşünce, değer, bize kendimizi kıymetli hissettirdi. Böyle zarif bir jesti hayatımız boyunca hatırlayacağız. Öğretmenlerime çok teşekkür ederim" dedi.

10'uncu sınıf öğrencisi Ayşe Hasso da "Öğretmenlerimiz bu yıl iyilik hareketi olarak bizlere hediyeler verdi. Çok mutlu oldum. Bu hediyemi hep saklayıp hep hatırlayacağım. Öğretmenlerimden hediye almak beni heyecanlandırdı. Öğretmenlerim sayesinde bu erdemli davranışı pekiştirdim" diye konuştu.