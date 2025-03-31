Bayramda öğretmenlerden, öğrencileri için iyilik hareketi

LGS'ye ilişkin sıkça sorulan sorular ve cevapları
LGS'ye ilişkin sıkça sorulan sorular ve cevapları
Havacılıkta Yolcu Hakları Artık Dijital Platformda
Havacılıkta Yolcu Hakları Artık Dijital Platformda
Türk baba ile oğlu İsveç'te 'kahraman' ilan edildi
Türk baba ile oğlu İsveç'te 'kahraman' ilan edildi
12 binden fazla iş yeri denetlendi, 920 milyon TL ceza kesildi
12 binden fazla iş yeri denetlendi, 920 milyon TL ceza kesildi
Bayramın ilk iki gününden acı bilanço: 19 can kaybı
Bayramın ilk iki gününden acı bilanço: 19 can kaybı
TBMM'ye gelen ilginç talepler: Kediler ve köpekler şehri kurulsun
TBMM'ye gelen ilginç talepler: Kediler ve köpekler şehri kurulsun
Yeni Standart Yürürlüğe Giriyor! Faturalar Yüzde 25 Düşecek
Yeni Standart Yürürlüğe Giriyor! Faturalar Yüzde 25 Düşecek
Ekonomi Gündemi: Bayram Sonrası Yoğun Takvim
Ekonomi Gündemi: Bayram Sonrası Yoğun Takvim
Le Pen'in 2027 seçim planları mahkeme kararıyla tehlikede
Le Pen'in 2027 seçim planları mahkeme kararıyla tehlikede
Dolandırıcıların Yeni Taktiği: Sazan Sarmalı Gayrimenkule Sıçradı
Dolandırıcıların Yeni Taktiği: Sazan Sarmalı Gayrimenkule Sıçradı
İnternetten Alışverişte Yeni Dönem: Şeffaflık ve Güvenlik Artıyor
İnternetten Alışverişte Yeni Dönem: Şeffaflık ve Güvenlik Artıyor
Silivri Cezaevi Kantin İddialarına DMM'den Yanıt
Silivri Cezaevi Kantin İddialarına DMM'den Yanıt
Depremzedeye verilen trafik cezası KDK'nın girişimiyle iptal edildi
Depremzedeye verilen trafik cezası KDK'nın girişimiyle iptal edildi
Küresel şebeke dışı yenilenebilir enerji kapasitesi arttı
Küresel şebeke dışı yenilenebilir enerji kapasitesi arttı
MHP-DEM Parti ilk kez bayramlaştı
MHP-DEM Parti ilk kez bayramlaştı
Türkiye'nin Yeni Teşvik Sistemiyle Kalkınma Hamlesi
Türkiye'nin Yeni Teşvik Sistemiyle Kalkınma Hamlesi
Konut Fiyatlarını Düşürecek Adım: EİDS Sistemi Geliyor
Konut Fiyatlarını Düşürecek Adım: EİDS Sistemi Geliyor
Sürücüler ceza değil tatlı yedi
Sürücüler ceza değil tatlı yedi
Ömer Çelik'ten İsrail Dışişleri Bakanına Sert Tepki
Ömer Çelik'ten İsrail Dışişleri Bakanına Sert Tepki
Meteoroloji uyardı: Bazı illerde sağanak bekleniyor
Meteoroloji uyardı: Bazı illerde sağanak bekleniyor
Antalya'da 3,9 büyüklüğünde deprem oldu
Antalya'da 3,9 büyüklüğünde deprem oldu
Yılmaz Tunç: Erdoğan'a Yönelik Sözler Kabul Edilemez
Yılmaz Tunç: Erdoğan'a Yönelik Sözler Kabul Edilemez
Karabük'te kaza: Polis memuru hayatını kaybetti
Karabük'te kaza: Polis memuru hayatını kaybetti
2 ilde feci kaza: 6 ölü, 12 yaralı
2 ilde feci kaza: 6 ölü, 12 yaralı
Yerlikaya, CHP'nin aldığı boykot kararına tepki gösterdi
Yerlikaya, CHP'nin aldığı boykot kararına tepki gösterdi
'Eyvah ben bir ChatGPT bağımlısıyım'
'Eyvah ben bir ChatGPT bağımlısıyım'
40 yıl hatırı olan kahvenin fiyatı 8 yılda ne kadar arttı?
40 yıl hatırı olan kahvenin fiyatı 8 yılda ne kadar arttı?
'Belediyeleri ahtapot gibi saran suç örgütü deşifre olacaktır'
'Belediyeleri ahtapot gibi saran suç örgütü deşifre olacaktır'
Meteoroloji'den Güneydoğu Anadolu için sağanak uyarısı
Meteoroloji'den Güneydoğu Anadolu için sağanak uyarısı
Bayramın ilk günü radar cezalarında rekor
Bayramın ilk günü radar cezalarında rekor
Ana sayfaÖğretmen Öğretmen haberleri

Bayramda öğretmenlerden, öğrencileri için iyilik hareketi

İzmir'deki Bayraklı Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenleri, dezavantajlı öğrencilerin çoğunlukta olduğu okulda öğrencilerine güzel bir anı bırakmak ve bayrama mutlu girmelerini sağlamak için iyilik hareketi başlattı. Okul müdürü Burcu Muslu, "Yaktığımız küçük kıvılcım büyük bir aydınlık ortaya çıkardı. Projemizi anlattığımız eş, dost, akraba, arkadaş desteğiyle okulumuzdaki tüm öğrencilerin yüzünü güldürdük. Hediyeleşmediğimiz öğrenci kalmadı. Bayram sevincini küçük kalplerle birlikte yaşadık" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 31 Mart 2025 23:53, Son Güncelleme : 31 Mart 2025 23:52
Yazdır
Bayramda öğretmenlerden, öğrencileri için iyilik hareketi

İzmir'deki Bayraklı Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenleri, Ramazan Bayramı'nda öğrencilerine güzel bir anı bırakmak ve bayrama mutlu girmelerini sağlamak için iyilik hareketi başlattı. Bu kapsamda öğretmenler yapacakları iyilik hareketini duyurdu. Çok sayıda kişi de öğrencilerin bayrama mutlu girmesi için bu harekete ortak oldu. Kısa sürede büyük destek gören iyilik hareketi sayesinde dezavantajlı öğrencilerin çoğunlukta olduğu okulda öğrencilerin yanı sıra kardeşleri için de hediye ve bayramlıklar alındı. 13 öğretmen tarafından başlatılan iyilik hareketiyle bayram hediyelerini alan çocuklar mutluluk yaşadı. Bayramların iyilik ve mutluluğa vesile olduğunu ifade eden Bayraklı Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Burcu Muslu, "Müdür Yardımcısı Çiğdem Özden, Müdür Yardımcısı Betül Baba, Proje Yürütücüsü Arapça Öğretmeni Hülya Simavoğlu ile bayramlar mutluluğu paylaşmanın öncüsü düşüncesi ile yola çıktık. Mutluluklarımızı paylaşmak için 'Bir bayramlık evimize, bir bayramlık alamayanların evine' dedik. Ortaya çıkacak olan müthiş güzellikten bizim de haberimiz yoktu" ifadelerini kullandı.

'İYİLİĞİN BULAŞICI OLDUĞUNU DENEYİMLEYEREK ÖĞRENDİK'

Dezavantajlı bir bölgede çalıştıklarını dile getiren Muslu, şu ifadeleri kullandı:

"Önce her öğretmenimizin bir öğrenciye bayramlık almasına karar verdik. Ancak çok kardeşli öğrencilerimizin kendine bayramlık alınıp kardeşlerine alınmadığında buruk bir sevinç yaşayacağı düşüncesi de boğazımızı düğümledi. İyiliğin bulaşıcı olduğunu deneyimleyerek öğrendik. Yaktığımız küçük bir kıvılcım, büyük bir aydınlık ortaya çıkardı. Projemizi anlattığımız eş, dost, akraba, arkadaş desteğiyle okulumuzdaki tüm öğrencilerin yüzünü güldürdük. Hediyeleşmediğimiz öğrenci kalmadı. Bayram sevincini küçük kalplerle birlikte yaşadık. Kimiyle birlikte alışverişe gittik. Kiminin evine gittik, kiminin hediyesini biz seçtik. Öğretmenlerinden gelen hediyeleri yaşlı gözlerle kabul eden öğrencilerimize sarıldık ve birlikte ağladık. Bu güzel duyguyu bize yaşattıkları için öğrencilerimize teşekkür ediyoruz."

'ÇOK MUTLU OLDUM VE ŞAŞIRDIM'

Bayraklı Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 12'nci sınıf öğrencisi Muhammet Yunus Erbay (17) ise "Okulumuzun bu yılki iyilik hareketi olarak bizlere hediyeler verildi. Burada kendi adıma ve okuldaki diğer arkadaşlarım adına çok mutlu oldum ve şaşırdım. Ayrıca ailem de çok mutlu oldu. Hediyeden ziyade arkasındaki iyi düşünce, değer, bize kendimizi kıymetli hissettirdi. Böyle zarif bir jesti hayatımız boyunca hatırlayacağız. Öğretmenlerime çok teşekkür ederim" dedi.

10'uncu sınıf öğrencisi Ayşe Hasso da "Öğretmenlerimiz bu yıl iyilik hareketi olarak bizlere hediyeler verdi. Çok mutlu oldum. Bu hediyemi hep saklayıp hep hatırlayacağım. Öğretmenlerimden hediye almak beni heyecanlandırdı. Öğretmenlerim sayesinde bu erdemli davranışı pekiştirdim" diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber