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Meteoroloji'den 7 İl İçin Sarı Kodlu Uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege ve Akdeniz'de kuvvetli sağanak yağışlar beklediğini duyurdu. Rüzgarın ise güneyli yönlerden fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Nisan 2025 07:28, Son Güncelleme : 01 Nisan 2025 07:39
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Meteoroloji'den 7 İl İçin Sarı Kodlu Uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, Türkiye genelinde çok bulutlu bir hava bekleniyor. Doğu Anadolu'nun doğusu, Artvin ve Rize hariç, ülke genelinde gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava hakim olacak. Ege, Batı Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Eskişehir'in güneyi, Balıkesir'in batı ilçeleri, Kahramanmaraş ve Elazığ'da yağışların kuvvetli olması tahmin ediliyor. Rüzgarın Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında ise toz taşınımı uyarısı yapıldı. İşte 1 Nisan 2025 tarihli bölge bölge hava durumu tahminleri:

Marmara Bölgesi

Marmara bölgesinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Bölge genelinde aralıklı ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Edirne

18°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışlı

İstanbul

19°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışlı

Kırklareli

14°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışlı

Ege Bölgesi

Ege bölgesinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Bölge genelinde aralıklı ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışlar yerel olarak kuvvetli olacak. Rüzgar güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

Denizli

16°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İzmir

21°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ve iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Muğla

13°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Akdeniz Bölgesi

Akdeniz bölgesinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Bölge genelinde aralıklı ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Batı Akdeniz ile Kahramanmaraş çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

Adana

26°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışlı

Antalya

18°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hatay

24°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışlı

İç Anadolu Bölgesi

İç Anadolu bölgesinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Bölge genelinde aralıklı ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Eskişehir'in güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar bölgenin güneyinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

Ankara

18°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışlı

Eskişehir

14°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Konya

17°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışlı

Batı Karadeniz Bölgesi

Batı Karadeniz bölgesinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Bölgenin genelinde aralıklı ve yerel sağanak ile yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Bolu

18°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışlı

Karabük

23°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışlı

Sinop

18°C - Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışlı

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi

Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin (Rize ve Artvin çevreleri hariç) aralıklı ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Amasya

25°C - Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışlı

Artvin

23°C - Parçalı ve çok bulutlu

Samsun

20°C - Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışlı

Doğu Anadolu Bölgesi

Doğu Anadolu bölgesinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Batısı ile Erzurum, Muş, Bitlis, Şırnak ve Bingöl çevrelerinin aralıklı ve yerel sağanak ile yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Elazığ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Erzurum

15°C - Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışlı

Kars

17°C - Parçalı ve çok bulutlu

Malatya

22°C - Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışlı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Güneydoğu Anadolu bölgesinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Bölge genelinde aralıklı ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Diyarbakır

6°C, 21°C - Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışlı

Gaziantep

8°C, 20°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Siirt

9°C, 22°C - Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışlı


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