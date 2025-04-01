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Su Tasarrufunda Yüzde 40 Başarı: Yeni Projeler Geliyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, su tasarrufu sağlayan projeleri yaygınlaştırıyor. Adana, Afyonkarahisar ve Denizli'de yüzde 40 su tasarrufu sağlandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 01 Nisan 2025 07:40, Son Güncelleme : 01 Nisan 2025 07:42
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Su Tasarrufunda Yüzde 40 Başarı: Yeni Projeler Geliyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "2024 yılı sonuna kadar Adana, Afyonkarahisar ve Denizli illerinde hayata geçirdiğimiz projelerde yüzde 40'a varan su tasarrufu sağlandı. Yüzde 40 daha az su kullanarak aynı ürünü elde edebiliyorsunuz. Bu müthiş bir imkan" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Su Tasarrufu Projeleri

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre bakanlık; su kaynaklarını korumak, tarlalarda su tüketimini düşürerek israfı önlemek, bitkilerin sağlıklı büyümesini sağlamak ve tarımsal üretim verimliliğini artırmak amacıyla yapay zeka destekli sulama otomasyonu çalışmalarını yaygınlaştırıyor. Bakanlık, yeni yılda 7 bölgede toplam 110 bin dekar alanı kapsayan 20 pilot sahada sulama otomasyonu kuracak. Bakanlığa bağlı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), son yıllarda etkisini gösteren küresel ısınmaya karşı su yatırımlarını artırarak sürdürüyor. Kurulduğu günden bu yana Türkiye'ye 5,7 trilyon maliyetli 18 bin 168 adet tesis kazandıran DSİ, önümüzdeki 4 yıllık periyotta su ve sulama amaçlı yatırım olarak 1483 adet tesis yapmayı hedefliyor.

İhale Çalışmaları Başladı

Bu tesisler içerisinde tarımsal amaçlı sulama yapıları önemli bir yer tutuyor. Tarımsal verimliliği artırmak ve suyu tasarruflu kullanma amacıyla yapay zeka destekli sulama otomasyon projelerini uygulamaya başlayan DSİ Genel Müdürlüğü, uygulamadan olumlu sonuçlar alıyor. 2024 yılı sonuna kadar Adana, Afyonkarahisar ve Denizli illerinde toplam 45 bin dekar alanı kapsayan sulama sistemi otomasyon projeleri tamamlanarak işletmeye alındı. Projelerde yaklaşık yüzde 40 seviyesinde su tasarrufu sağlandı. Bunun üzerine uygulamaların çoğaltılmasına karar verildi. DSİ, 2025 yılında 7 bölgede 110 bin dekar alanı kapsayan 20 pilot sahada sulamada otomasyon sistemini kuracak. Bu projeler için ihale çalışmalarına başlandı.

'Suyun Olduğu Yerde Hayat Var'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, küresel iklim değişikliğinin gündemde olduğu bir dönemde DSİ'nin çalışmalarının büyük önem taşıdığını belirterek, "Suyun olduğu yerde hayat var. Suyun olduğu yerde bereket var. Suyun olduğu yerde medeniyet var. Bu sebeple DSİ yatırımlarının artarak devamı, kapımıza kadar gelen küresel iklim değişikliği ile mücadele adına elzemdir. Suyu verimli ve tasarruflu kullanmak çok önemlidir" dedi. Yumaklı, DSİ'nin tarımsal sulamanın verimli ve etkin yapılması için büyük projeleri art arda hayata geçirdiğini belirtti.

'Bu Yatırımları Önceleyeceğiz'

Sulamada otomasyonunun su kullanımında tasarruf ve verimde artış sağladığına dikkati çeken Yumaklı, "DSİ Genel Müdürlüğümüz, yapay zeka destekli sulamada otomasyon için uzun yıllardır çalışıyor. 2023 yılından bu yana da sulama altyapısı uygun olan her bölge müdürlüğünde bir otomasyon çalışması yapılması yönünde gayretimiz sürüyor. 2024 yılı sonuna kadar Adana, Afyonkarahisar ve Denizli illerinde hayata geçirdiğimiz projelerde yüzde 40'a varan su tasarrufu sağlandı. Yüzde 40 daha az su kullanarak aynı ürünü elde edebiliyorsunuz. Bu müthiş bir imkan. Yeni yılda sulamada otomasyon sistemini ülkenin dört bir yanına yaymak için çaba göstereceğiz. Bu yatırımları önceleyeceğiz. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, küresel iklim değişikliğine bağlı, sıklığı ve şiddeti artan kuraklığın olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik olarak yapısal ve yapısal olmayan tedbirler ile olası can ve mal kayıplarının önüne geçmeyi hedefliyor. Su yatırımlarımız artarak devam edecek" açıklamasında bulundu.


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