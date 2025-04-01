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Kontrolden çıkan araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı. Meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Nisan 2025 07:47, Son Güncelleme : 01 Nisan 2025 07:43
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Kontrolden çıkan araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

İ. K'nin kullandığı hafif ticari araç, Kürtül Mahallesi Kavkut Küme Evleri yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi kontrolden çıktı.

Savrulan araç, uçuruma yuvarlandı.

Araçtan fırlayan İ. E. K., yoldan geçen otomobili durdurarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma, polis, itfaiye, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü İ.K'nin öldüğünü belirleyen ekiplerce yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından bulundukları yerden çıkartılan eşi M.K. ve oğlu A.K. ile İ. E. K. kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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