Ordu'da hava ulaşımına sis engeli
Kentte akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sis, hava ulaşımında aksamaya neden oldu. Ordu-Giresun Havalimanı'nda sis dolayısıyla bazı uçak seferleri iptal edildi.
Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 01 Nisan 2025 07:51, Son Güncelleme : 01 Nisan 2025 07:52
Hava yolu şirketleri tarafından Ordu-Giresun Havalimanı'ndan İstanbul, Sabiha Gökçen ve İzmir Adnan Menderes havalimanlarına yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi.
Kentteki havalimanına iniş yapamayan 3 uçak Samsun Çarşamba Havalimanı, 1 uçak ise Trabzon Havalimanı'na yönlendirildi.
Sisin etkisini kaybetmesinin ardından seferlerin normale dönmesi bekleniyor.