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Siber saldırılardan korunmanın yolları: Gelen her kısa mesaja tıklamayın

Bayramla birlikte artan online alışveriş ve bağış işlemleri, siber dolandırıcılar için cazip fırsatlar sunuyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 01 Nisan 2025 08:09, Son Güncelleme : 01 Nisan 2025 08:04
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Siber saldırılardan korunmanın yolları: Gelen her kısa mesaja tıklamayın

Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle birlikte, hem geleneksel bayram hazırlıkları hem de dijital platformlardaki hareketlilik artıyor. Ne yazık ki bu durum siber dolandırıcılar için de yeni fırsatlar sunuyor. Özellikle online alışveriş ve bağış işlemlerinde yaşanan artış, dolandırıcılık vakalarının da yükselmesine sebep oluyor. Siber güvenlik uzmanları özellikle sahte SMS'lerle gönderilen linkler konusunda dikkatli olunması gerektiğini söylüyor.

İşte siber saldırılardan korunmanın yolları:

- e-Posta yoluyla harika bir teklife giden bir bağlantı alırsanız, bağlantıya tıklamadan önce kontrol edin. Varsa, internet sayfasına doğrudan kanunil web sitesi üzerinden erişin.

- Çevrim içi alışverişler için kendinize özel bir kart alın ve üzerinde büyük meblağlar tutmayın. Bankaların sanal kart hizmetini de kullanabilirsiniz.

- Yalnızca resmi sitelerden alışveriş yapın.

- Resmi satıcıdan farklılarsa, yeniden yönlendirildiğiniz teklife resmi web sayfasından bakarak kontrol edin.

- Aynı parolayı farklı web siteleri veya birden fazla hizmet için asla kullanmayın.

- Güçlü şifreler oluşturmak için şifre yöneticileri kullanın. Ödeme sırasında 3D Secure adı verilen ödeme sistemlerini tercih edin.

- Alışveriş yapılacak sitenin SSL veya SET gibi güvenlik standartlarına sahip olduğundan emin olun.

- Güvenmediğiniz hiçbir SMS'teki bağlantılara tıklamayın ve bu tür SMS'leri hemen silin.

- Güvenmediğiniz numaralardan gelen "internet taahhüdünüz bitti" gibi çağrılara inanmayın.

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