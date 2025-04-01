Bakan Göktaş'tan Aile Yılı'na Özel Açıklamalar

Aile Yılı'nda verilecek doğum yardımları için başvuruların bayramdan sonra başlayacağını belirten Aile Bakanı Göktaş, beyaz eşyalar için de özel firmalarla yaptıkları indirim anlaşmalarını açıklayacaklarını söyledi. Belçika'da doğup büyüyen, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, orada yaşadığı bayramları ve bakanlığın çalışmalarını anlattı. Türk toplumunun güçlendirdiği günler olduğunu söyleyen Bakan Göktaş'ın sorularımıza verdiği cevaplar şöyle:

Çocukluğunuzda bayramlar nasıl geçerdi?

Aslında "Nerede o eski..." diye başlayan her ifadenin insanın çocukluk masumiyetine, safiyetine bir özlem barındırdığını düşünüyorum. Belçika'da geçirdiğim bayram günleri öyledir. Gurbette yaşanan her mutluluk gibi içinde bir parça hüzün barındırsa da, Belçika'daki bayramlarımız hem aile olmanın değerini idrak ettiğimiz hem de Belçika'daki Türk toplumu ile bağlarımızı tazelediğimiz, güçlendirdiğimiz zamanlardı. Bayram günlerini Türkiye'de gördüğümüz, yaşadığımız şekilde yaşamaya gayret ederdik. Hep birlikte bayram sofrasına otururduk. Kalabalık bir sofra olurdu. Hep bir neşe ve paylaşım vardı bayramlarımızda. Sofralardan yaprak sarması, toyga çorbası eksik olmazdı. Tabii bir de ev açması baklava. Türk örf ve adetlerine dair ne varsa büyüklerimiz ve komşularımız ile birlikte riayet ederdik.

Bakan olduktan sonra hayatınızda neler değişti? Ailenize, çocuklarınıza vakit ayırabiliyor musunuz?

Ailemle ve çocuklarımla ilişkim pek tabii eskisi gibi değil, onlara önceden ayırdığım şekilde bir vakit ayırma şansım maalesef olmuyor. Ama asla ihmal etmediğim bazı şeyler var. Mesela çocuklarımı sabah okula uğurlamak, akşam yatmalarından önce evde değilsem bile telefonla görüşerek günlerini nasıl geçirdikleriyle ilgili sohbet etmek, evdeysem birlikte kitap okumak gibi şeyleri ihmal etmemeye gayret ediyorum. Onlar da görevimin hassasiyetinin farkında oldukları için bu yeni düzene ayak uydurmaya çalışıyor. Bayramlarda da önceliğim kurumlarda kalan çocuklarımız, yaşlılarımız ve engelli vatandaşlarımız olmakla birlikte, sonrasında belirli bir zamanı ailemle geçirmeye gayret ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın hizmet hayatı ve mücadelesi de bize bu konuda güçlü bir örneklik teşkil ediyor.

2025 yılı 'Aile Yılı' ilan edildi. Bu konuda neler söylersiniz?

Aileyi, kadını, erkeği, çocuğu, genci, yaşlısı, engellisiyle birlikte güçlendirmek politikalarımızın temelini oluşturuyor. Sevgi, saygı, dayanışma ve paylaşma temelinde kurulan sağlıklı aileleri, bütün imkanlarımızla desteklemeye devam edeceğiz.

Aileyi teşvik için ne gibi yeni çalışmalarınız bulunuyor?

Aile Yılı vesilesiyle açıkladığımız doğum yardımlarıyla ilgili teklif yasalaştı. Ben buradan hak sahibi bütün annelerin bayramdan hemen sonra e-Devlet üzerinden başvurularını yapabileceği müjdesini paylaşmak istiyorum. Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanan gençlerimizin sayısı her geçen gün artıyor. Biz bu desteğin dışında bu fonu kullanarak aile kurmak isteyen gençlerimize yönelik başka destekler de olsun istedik. Özellikle beyaz eşya ve mobilya kalemlerinde ciddi indirimlerin sağlanmasına yönelik çalışmalarımız söz konusu. Sektörün önde gelen markalarıyla protokollerimiz hazır. Nisan ayı içinde bunları açıklayacağız. Ben bu vesile ile Aile Yılı çerçevesinde gençlerimize destek vermek için seferber olan bütün firmalarımıza özel olarak teşekkür ediyorum. 2025 yılı sonunda Aile Yılı kapanışı vesilesiyle yapılacak programda bu firmaları ödüllendireceğimizi de buradan duyurmak istiyorum. Bu seferberlik ruhunun her sektörde yaygınlaşmasını ve Aile Yılı'nın aile olmanın mutluluğunu en üst düzeyde yaşadığımız bir yıl olmasını temenni ediyorum.

13-16 Yaşa Ebeveyn İzni, 13 Yaş Altına Kısıtlama

Çocuklarımızın dijital dünyanın imkanlarından yararlanırken aynı zamanda çeşitli risklerine maruz kalmamaları için de önlemler alıyoruz. Bu kapsamda koruyucu ve önleyici çalışmalar yürütüyoruz. Çocuklarımızın sosyal medya kullanımına yönelik olarak ülkemize özgü bir model geliştirmek için yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Dijital bağımlılıkta da 13 yaşa kadar kısıtlama, 13-16 yaş arası ebeveyn onayı olacak şekilde kademeli bir düzenleme önereceğiz. Çalışmalarımızda son aşamaya geldik.

Kadın, çocuk, yaşlı, engelli, bütün öncelikli gruplarla sürekli bir araya geliyorsunuz. Neler hissediyorsunuz?

Sorumluluğumun büyüklüğünü bir kez daha fark ediyorum. Bir tarafıyla da büyük bir manevi haz yaşıyorum. Şehitlerimizin emaneti olan ailelerden aldığımız dualar, çocuklarının başarıları, gazilerimizin hak ettiği imkanlara ulaşması gerçekten bizlere büyük bir çalışma azmi ve gücü veriyor.