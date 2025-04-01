Bayram günü feci olay! Babası tarafından öldürüldü

Olay, Turgutlu ilçesi Bozkurt Mahallesi Saruhan Sokak üzerindeki bir evde meydana geldi. Önceden husumetli olan Baba Ayhan Ok ile oğlu Ahmet Ok arasında kavga çıktı.

SON NEFESİNİ HASTANEDE VERDİ

Öfkeli baba eline aldığı silahla bayram günü oğlunu vurdu. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ahmet Ok, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede can verdi.

BABA GÖZALTINA ALINDI

Oğlunu silahla vurarak öldüren baba Ayhan Ok polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.