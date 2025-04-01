Siirt'te terlik fabrikası yandı, 11 kişi hastanelik oldu
Siirt'te bir terlik fabrikasında çıkan yangında 11 kişi dumandan etkilendi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Nisan 2025 08:24, Son Güncelleme : 01 Nisan 2025 08:20
Merkeze bağlı Gökçebağ beldesi Yeni Mahalle Mehmet Süer Caddesi'nde bulunan bir terlik fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler fabrikayı sardı.
HIZLI MÜDAHALE İLE SÖNDÜRÜLDÜ
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle söndürüldü.
ÇOK SAYIDA KİŞİ HASTANELİK OLDU
Yangın söndürme çalışması sırasında dumandan etkilenen 11 kişiden 10'una sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi, 1 kişi de Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Fabrikada hasar oluşurken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.