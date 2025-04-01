Fransız Curium, Türk sağlık üreticisini satın aldı

Merkezi İstanbul'da bulunan Eczacıbaşı-Monrol, kanser teşhis ve tedavisinde kullanılan radyoaktif ürünler konusunda uzmanlaşmış bir şirket. Bugüne kadar geliştirdiği teknolojilerle 60'tan fazla ülkede hizmet veriyor

. Eczacıbaşı-Monrol aynı zamanda ileri evre prostat kanseri ve nöroendokrin tümörler gibi zorlu hastalıklarla mücadelede umut verici sonuçlar sağlayan "Lutetium-177" (Lu177) izotopunun dünyadaki sayılı üreticilerinden biri. Eczacıbaşı-Monrol tarafından geliştirilen "Ga-68 jeneratörü" ise bazı kanser türlerinin erken teşhisinde kullanılıyor. Bu birleşme sadece ürün portföyünü genişletmekle kalmıyor; aynı zamanda Curium'un Batı Avrupa ve Asya'daki 34 PET üretim tesisine, Monrol'un Doğu Avrupa ve Orta Doğu'daki 12 tesisi de eklenerek toplamda 46 merkezli radyofarmasötik üretim ve dağıtım ağı oluşuyor. Böylece Türkiye, sadece kendi ihtiyacını karşılayan bir ülke değil, aynı zamanda küresel pazara yön veren bir üretim ve AR-GE üssü haline gelecek.