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Devlet Bahçeli: CHP'nin Politikası Milli İradeyi Yok Sayıyor

Devlet Bahçeli, CHP'nin sokak çağrılarını demokrasi dışı arayışlar olarak nitelendirip, milli iradeyi yok sayan bir politika izlediğini vurguladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Nisan 2025 09:11, Son Güncelleme : 01 Nisan 2025 09:12
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Devlet Bahçeli: CHP'nin Politikası Milli İradeyi Yok Sayıyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP ve destekçilerinin sokak çağrısına tepki göstererek, CHP'nin çatışmayı körükleyen ve milli iradeyi yok sayan bir politika izlediğini vurguladı. Bu açıklamalar, son dönemde toplumda huzursuzluk yaratan çağrılara yönelik bir eleştiri olarak öne çıkıyor. Bahçeli, CHP'nin toplum huzurunu tehdit eden ve kamu düzenini bozmaya yönelik politikalarının tehlikeli olduğuna dikkat çekiyor. Demokrasi ve özgürlüklerin kullanılması adına yapıldığı iddia edilen bu çağrıların, aslında demokrasi dışı arayışların bir tezahürü olduğuna işaret ediyor.

Bazı Evrensel Değerlerin Yanlış Kullanımı

Bahçeli, Mevlana'nın "Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol" sözünü hatırlatarak samimiyetin önemine değiniyor. Toplumda güven duygusunu pekiştiren samimiyetin, bireylerin, kurumların ve siyasetin temel meselelerinden biri olduğunu belirtiyor. Evrensel değerlerin ve ahlaki ilkelerin kişisel ya da siyasi çıkarlar için araçsallaştırılmasının, toplumsal güveni ve demokratik düzeni zedelediğini ifade ediyor.

CHP Siyaseti ve Ahlaki İlkeler

Bugünkü CHP siyasetinin ahlaki ilkelerden uzak olduğunu söyleyen Bahçeli, partinin yalan ve iftiraya dayalı politikalar izlediğini iddia ediyor. CHP'nin Atatürk'ün mirasına ihanet içinde olduğunu vurgulayan Bahçeli, siyasetin değerleri istismar etmek yerine samimiyetle toplumun tüm kesimlerini kucaklayan bir anlayışı benimsemesi gerektiğini belirtiyor.

Medya ve Sorumluluk

Bahçeli, medya yorumcularının toplumu bilgilendirme görevini yerine getirirken sorumlu davranmaları gerektiğini belirtiyor. Söz ve yorum özgürlüğünün demokratik bir hak olduğunu ancak bu özgürlüğün kamu düzenini bozacak şekilde kullanılmasının kabul edilemez olduğunu ifade ediyor. Medyanın barış, birlik ve sağduyuyu teşvik eden bir platform olması gerektiğini vurgulayan Bahçeli, medyanın etik ilkelere uygun hareket etmesi için idari ve hukuki düzenlemelerin yapılması gerektiğini söylüyor.

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