Hatay'da üstü açık aracın üzerinde alkol tüketti
Seyir halindeki üstü açık bir otomobilin üzerine çıkarak alkol tüketen kişinin bulunduğu aracın sürücüsüne 21 bin TL para cezası kesildi.
Hatay'da, Antakya-İskenderun yolu üzerinde, Belen ilçesi mevkiinde ilerleyen üstü açık bir otomobilin üzerinde alkol tüketen bir şahsın tehlikeli anları kameralara yansıdı. Kendi canını hiçe sayarak trafikte dikkat çeken bu kişinin içinde bulunduğu aracı durdurmak için polis ekipleri hemen harekete geçti.
ALKOLLÜ SÜRÜCÜ YAKALANDI
Polisin dur ihtarına rağmen kaçan sürücü, kısa süreli bir kovalamacanın ardından Sarımazı Mahallesi Şehit Mahmut Açıl Caddesi'nde yakalandı. Yapılan alkol kontrolünde sürücü Ç.Ç.'nin 1.00 promil alkollü olduğu belirlendi.
EHLİYETİNE EL KONULDU, 21 BİN 694 LİRA CEZA YEDİ
Trafikte pes dedirten bu olay sonrası sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, kendisine 21 bin 694 TL para cezası kesildi.