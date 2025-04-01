Hatay'da üstü açık aracın üzerinde alkol tüketti

Hatay'da, Antakya-İskenderun yolu üzerinde, Belen ilçesi mevkiinde ilerleyen üstü açık bir otomobilin üzerinde alkol tüketen bir şahsın tehlikeli anları kameralara yansıdı. Kendi canını hiçe sayarak trafikte dikkat çeken bu kişinin içinde bulunduğu aracı durdurmak için polis ekipleri hemen harekete geçti.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ YAKALANDI

Polisin dur ihtarına rağmen kaçan sürücü, kısa süreli bir kovalamacanın ardından Sarımazı Mahallesi Şehit Mahmut Açıl Caddesi'nde yakalandı. Yapılan alkol kontrolünde sürücü Ç.Ç.'nin 1.00 promil alkollü olduğu belirlendi.

EHLİYETİNE EL KONULDU, 21 BİN 694 LİRA CEZA YEDİ

Trafikte pes dedirten bu olay sonrası sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, kendisine 21 bin 694 TL para cezası kesildi.