Yeni Yönetmelikle Online Alışverişte Güvenlik Artıyor

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 1 Nisan itibarıyla yürürlüğe giren yeni yönetmelikle birlikte, internet, mobil uygulama, TV ve radyo gibi kanallar üzerinden satılan ürünlerde denetim süreci değişti. Artık satıcılar, ürün güvenliğiyle ilgili bilgileri açıkça paylaşmak zorunda olacak. Bu sayede tüketiciler, online alışverişte fiziki mağazadaymış gibi ürünü önceden inceleyebilecek.

Yönetmeliğin Yayımlanması ve Yürürlüğe Girişi

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 30 Ekim 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Uzaktan İletişim Araçları Yoluyla Piyasaya Arz Edilen Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği, yaklaşık beş aylık geçiş sürecinin ardından 1 Nisan itibarıyla yürürlüğe girdi.

Denetim Sürecinin Sistematik Hale Gelmesi

Yeni düzenleme ile birlikte, internet siteleri, mobil uygulamalar, televizyon ve radyo gibi uzaktan iletişim araçlarıyla yapılan ürün satışlarında denetim daha sistematik hale gelirken, tüketicinin güvenli ürüne erişimi kolaylaşacak.

Satıcılara Yüklenen Yeni Sorumluluklar

Yönetmelikle satıcılara önemli sorumluluklar da yükleniyor. Artık ürünlere dair güvenlik bilgileri açık ve anlaşılır şekilde sunulmak zorunda. Aynı zamanda ilanlarda üretici ya da ithalatçı bilgileri, iletişim adresi ve ürünün güvenliğine ilişkin detaylar da yer alacak.

Tüketicilerin Bilgiye Erişimi

Bu uygulama sayesinde tüketiciler, satın almayı düşündükleri ürün hakkında daha fazla bilgiye ulaşabilecek. Böylece çevrim içi alışveriş sürecinde, fiziki mağazadaki gibi ürünün işaretlerini ve güvenlik bilgilerini önceden inceleme imkanı doğacak.

Yönetmelikten Öne Çıkan Düzenlemeler

Yönetmelik, uzaktan iletişim araçları yoluyla satılan tüm ürünleri kapsıyor. İnternet, mobil uygulama, TV ve radyo bu kapsama dahil.

Satış ilanlarında üreticinin adı, iletişim bilgileri, güvenlik işaretleri ve ürünün görselleri zorunlu hale geliyor.

Türkiye'ye TL ile satış yapan veya sevkiyat imkanı sunan tüm işletmeler, bu kurallara tabi olacak.

Aracı hizmet sağlayıcılar (örn. e-ticaret platformları), bu bilgilerin eksiksiz sunulmasını sağlamakla yükümlü. Uygunsuz içerikleri 24 saat içinde kaldırmak zorundalar.

Yetkili kurumlar, kimlik açıklamadan uzaktan satın alma yaparak ürünleri denetleyebilecek.

Uygunsuz bulunan ürünlerde tüketicilere e-posta yoluyla ve platform üzerinden bilgilendirme yapılacak.

Kurallara uymayan satıcı ve aracı hizmet sağlayıcılara, idari yaptırımlar uygulanabilecek.



