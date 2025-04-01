Bolu'da tavuk yüklü kamyon kaza yaptı: 2 yaralı

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde seyreden otomobil sürücüsü Furkan Adalı, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki kavşakta bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

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