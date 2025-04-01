Bolu'da tavuk yüklü kamyon kaza yaptı: 2 yaralı
Mudurnu ilçesinde seyreden tavuk yüklü kamyonun bir otomobille çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 01 Nisan 2025 09:59, Son Güncelleme : 01 Nisan 2025 10:00
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde seyreden otomobil sürücüsü Furkan Adalı, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki kavşakta bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan otomobil, Berkant Demirel yönetimindeki 14 AJ 360 plakalı canlı tavuk yüklü kamyonla çarpıştı.
2 YARALI
Kazada otomobilde bulunan İbrahim Tozan ve Fatih Yeşil yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Hafif yaralanan 2 kişi ambulansla Mudurnu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.