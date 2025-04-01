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OpenAI, SoftBank ile 40 milyar dolarlık rekor anlaşmaya imza attı

ABD merkezli yapay zeka şirketi OpenAI, Japon yatırım grubu SoftBank ile yaptığı anlaşma kapsamında 40 milyar dolarlık yatırım aldı. Bu, bir girişim için şimdiye kadar gerçekleştirilen en büyük sermaye artırımı olarak kayıtlara geçti.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 01 Nisan 2025 10:13, Son Güncelleme : 01 Nisan 2025 10:13
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OpenAI, SoftBank ile 40 milyar dolarlık rekor anlaşmaya imza attı

OpenAI, yatırımın şirketin piyasa değerini 300 milyar dolara çıkardığını ve bu fonlamanın yapay zeka araştırmalarının daha ileriye taşınmasına olanak sağlayacağını açıkladı. Şirket, bu finansmanın "yapay genel zeka" (AGI) geliştirme yolunda kritik bir adım olduğunu belirtti.

SoftBank ise OpenAI'nin "insan zekasını aşan yapay süper zeka" (ASI) hedefini gerçekleştirmeye en yakın ortak olduğunu ifade etti. Japon yatırım devi, başlangıçta 10 milyar dolar sağlayacağını, belirlenen şartların karşılanması durumunda ise 2025 sonuna kadar 30 milyar dolar daha yatırım yapacağını duyurdu.

Açık kaynak hamlesi

OpenAI, pazartesi günü yaptığı açıklamada, giderek artan rekabet karşısında daha açık bir üretken yapay zeka modeli geliştirdiğini duyurdu.

Şirket, daha önce kapalı ve tescilli modelleri savunan bir politika izliyordu. Ancak OpenAI CEO'su Sam Altman, "Bunu uzun zamandır düşünüyorduk ancak önceliklerimiz farklıydı. Artık bunu yapmanın önemli olduğunu hissediyoruz" dedi.

Google gibi kapalı modelleri savunan şirketler, açık kaynaklı modellerin kötü niyetli kullanımlara ve yabancı hükümetlerin kontrolüne daha açık olduğunu savunuyor.

Ancak Meta ve DeepSeek gibi firmalar, kendi yapay zeka modellerinin indirilebilir ve özelleştirilebilir olmasını sağlıyor. Meta CEO'su Mark Zuckerberg, Llama modelinin 1 milyar kez indirildiğini duyururken, DeepSeek'in ocak ayında piyasaya sürdüğü düşük maliyetli R1 modeli büyük yankı uyandırmıştı.

ChatGPT'nin yeni özellikleri büyük ilgi gördü

OpenAI, ChatGPT'nin son görüntü oluşturma özelliklerinin büyük ilgi gördüğünü belirtti. Altman, aracın "bir saat içinde bir milyon kullanıcı" kazandığını ve OpenAI'nin grafik işleme birimlerini (GPU) aşırı yüklediğini söyledi. Şirket, yeni yatırımla birlikte yapay zeka alanındaki öncülüğünü daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

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