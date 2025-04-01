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Aydın'da fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi

Aydın'ın Efeler, Koçarlı ve İncirliova ilçelerinde sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili oldu. Rüzgar nedeniyle evlerin çatıları uçtu, birçok ağaç devrildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 01 Nisan 2025 10:21, Son Güncelleme : 01 Nisan 2025 10:18
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Aydın'da fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi

Efeler, Koçarlı ve İncirliova ilçelerinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgar hayatı etkiledi.

İncirliova ve Efeler ilçesindeki 2 ayrı binanın çatısı yola uçtu. Yine Efeler'de 6 katlı bir apartmanın çatısındaki güneş enerji sistemi otomobilin üzerine düştü, yol kenarındaki ağaç da 2 otomobilin üzerine devrildi.

Kuvvetli rüzgar, Koçarlı ilçesindeki millet bahçesine de zarar verdi. Millet bahçesinin camları kırılırken, içerisindeki masa ve sandalyeler rüzgar nedeniyle devrilip, metrelerce sürüklendi. Bahçedeki çam ağaçlarından bazıları da kuvvetli rüzgar nedeniyle devrildi.

Devrilen ağaçlar, belediye ekipleri tarafından gece boyunca kesilerek, bulundukları yerden kaldırdı.

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